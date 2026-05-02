軍購再延宕 美退將蒙哥馬利：台灣恐淪川習會「菜單」

美國退役海軍少將蒙哥馬利昨表示，台灣倘若不在五月中「川習會」前通過國防特別預算、提高軍費支出，恐淪為這場美中峰會的「菜單」，成為被討論的對象，對美台關係毫無益處。（資料照）

美國退役海軍少將蒙哥馬利昨表示，台灣是美國的「模範盟友」，更是美國經濟的靈魂，且已承諾擴大對美投資、逐步提升國防預算至五％ＧＤＰ。但他也示警，台灣倘若不在五月中「川習會」前通過國防特別預算、提高軍費支出，恐淪為這場美中峰會的「菜單」，成為被討論的對象，對美台關係毫無益處。

籲立院14日前搞定軍購案

蒙哥馬利昨在華府接受中央社訪問時說，台灣提出的國防特別預算是一項好的預算，因為台灣需要反介入及高階裝備，他對預算遭到國民黨反對而感到失望。他說，台灣並不需要成為川習會的議程，台灣各政黨必須動起來，「如果聰明的話，就應在五月十四日前搞定」。

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蒙哥馬利指出，儘管他不認為川普會在台灣議題上讓步，但倘若台灣未能在川習會前通過國防特別預算，提高軍費支出，就是任由自己被放上這場美中峰會的「菜單」，成為被討論的對象。

「沒有國防預算，就無法嚇阻中國」，他說，如果國民黨主席鄭麗文被先前的訪中行蒙蔽雙眼，認為台灣出現在美中會談的「菜單」是好事，那就不是為台灣著想，持續阻擋國防預算，不是維護台灣國家安全，更對台美關係毫無助益。

蒙哥馬利也讚賞台灣是「模範盟友」，更是美國經濟的靈魂，且台灣已承諾擴大對美投資，並逐步提高國防預算到ＧＤＰ的五%。

美前國防部官員柯海諾：

台灣無「漸進式」準備本錢

川普第一任期期間擔任國防部東亞事務副助理部長的柯海諾近日接受本報專訪時也強調，從他過去幾年多次訪台至今的觀察，台灣對自身防衛展現了更強烈的嚴肅態度，無論是演習進行方式，或者正在推動的全社會防衛韌性建構，都在在向他證明台灣政府與人民已更加認真看待所面臨的威脅。

然而，柯海諾也指出，台灣已經沒有「漸進式」準備的本錢，鄭麗文的訪中行並沒有改變中國對台的軍事侵擾，顯示這樣的拜會並無對自由與民主的實質貢獻與成效。他強調，在川習會前通過國防特別預算才符合台灣的國家安全利益，因為這將向美國及中國傳達明確的訊號，並展現在兩個大國之間的「主動權」。

針對外界擔憂川習會若論及台灣議題，恐令中國藉機介入美台軍售及「六項保證」，柯海諾強調，他不認為川普會背離前總統雷根的「六項保證」，「坦白說，台灣內部的爭論及國防特別預算的延宕，對後續美國支持對台軍售的負面影響，遠比習近平所能發揮的更大」。

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