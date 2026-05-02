鄭麗文求見川普反台獨 吳思瑤：賣國求榮爭大位

國民黨主席鄭麗文規劃六月訪美，除尋求會晤美國總統川普，並喊話川普表態「反對台灣宣布獨立」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃六月訪美，除尋求會晤美國總統川普，並喊話川普表態「反對台灣宣布獨立」。民進黨政策會執行長吳思瑤昨批評，鄭麗文不惜犧牲軍購案以換取中共加持，如今欲如法炮製訪美行程，顯見其個人政治野心已超越國家利益，此舉是為了在黨內互別苗頭、爭取大位，台灣社會絕不容政客賣國求榮。

喊川鄭會 「美國應該會問，妳哪位」

對於鄭麗文試圖拉高訪美待遇，吳思瑤受訪直言，原來鄭麗文嘴上一直說的「鄭習會」是選舉大利多，說的是她自己的選舉。利益薰心，賣國求榮，以為有中共總書記習近平的加持，就天下無敵？真是忘了自己是誰？現在要如法炮製川鄭會，「美國應該會問，妳哪位？」

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林俊憲：不知道鄭麗文哪來的信心

吳思瑤進一步解讀，鄭麗文逼國民黨內接受三八〇〇億元軍購額度，企圖引發國民黨內路線分歧和內訌，與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人互別苗頭。不過，鄭被權力沖昏了頭，誤以為自己能操控美中關係，卻低估了整體局勢，意圖將個人權力發展與中國綁在一起，這是大錯特錯。

「我不知道她哪來這樣的信心」，民進黨立委林俊憲則表示，近期美國官員、國會議員及許多重要代表人物，皆嚴厲批評國民黨主導阻擋台灣的軍購預算，相信美方對國民黨的親共舔共強烈不滿，只要台灣的國防預算一天沒完成，美國對於國民黨一定會有相當疑慮。

民進黨立委沈伯洋指出，現在台灣就是主權獨立國家，不管名稱是什麼就是會被認為是「台獨」；若要川普或任何一人反對台獨，意指國民黨想要改變現狀、到國外宣傳「主權要被改變」，讓人感到不可思議。

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