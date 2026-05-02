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    首頁 > 政治

    新聞解讀》趙少康看見了什麼

    2026/05/02 05:30
    「戰鬥藍」領袖趙少康連日火力之猛，預示的不只是一場軍購預算之爭，也是國民黨內部一場尚未攤牌的路線清洗。（資料照）

    「戰鬥藍」領袖趙少康連日火力之猛，預示的不只是一場軍購預算之爭，也是國民黨內部一場尚未攤牌的路線清洗。（資料照）

    記者陳政宇／特稿

    人在沉默的時候，往往是因為沉默還划算。短短五天內，國民黨內部對國防特別條例的衝突聲量急速激化。「戰鬥藍」領袖趙少康連日火力之猛，預示的不只是一場軍購預算之爭，也是國民黨內部一場尚未攤牌的路線清洗。趙之所以選擇開口，代表沉默已經不划算了。

    國民黨中央守著「三八〇〇億＋N」的最低底線，官方理由是必須等待美方發價書程序到位，才能審議預算。這套說法乍聽技術性十足，卻掩蓋不了一個政治現實，當國民黨團內部已有近廿名立委傾向支持八千億版本，遵循黨中央者僅寥寥六人。黨中央代表的顯然不是多數，而是某種必須被捍衛的路線正確。

    若連國家安全都無法給出明確預算，國民黨被模糊的，恐怕是自身存在的價值。不過，盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安選擇沉默；必須直面二〇二六選票壓力的李四川、江啟臣、柯志恩選擇迂迴。他們未必不清楚黨中央立場的政治成本，但沉默本身何嘗不是一種選邊？不是沒有話說，是說了對自己不利。

    趙少康選擇了正面爆破，代表黨中央的這條路，已有人無法再跟下去了。鄭麗文的操弄手法逐漸現形，當黨團壓力無法壓制多數立委時，她放任季麟連以「開除韓國瑜」出手，製造寒蟬效應，再以「老同志語重心長」的姿態緩頰收尾，輕巧收割了威懾的政治紅利。

    「季麟連講話不是臨時起意，背後有沒有影武者叫他做這事？」趙少康的這句話，當然不是在追問，而是直接點破這場獵巫。國民黨深夜還以千字文辯稱「民主程序」與「集體決策」，卻繞過黨團自主、動員地方黨部施壓立委，以程序之名、行反程序之實，在邏輯上完全無法自洽。

    趙少康預示的徵象，由此變得清晰。因為被當成黨內異端的目標，是那些認同台美安全合作、背負主流民意壓力的「中華民國派」。他們未必公開主張「台獨」，但這批人試圖甩掉「舔中、反美」的標籤，讓黨中央備感威脅。因此，鄭麗文要阻止的並非八千億，而是國民黨路線鬆動的可能性，以及中華民國自我防衛的能動性。

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