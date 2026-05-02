傳季麟連原劍指朱立倫 趙少康：劍卻射到韓國瑜 很奇怪

國民黨副主席季麟連（右）日前在中常會揚言將建請開除立法院長韓國瑜黨籍，引起黨內議論。傳出是季麟連代表的黃復興人馬，原本是要警告前國民黨主席朱立倫一派、桃園市議員凌濤等人，不要再搞小動作。（資料照）

朱系凌濤：全力支持韓院長調和鼎鼐

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持八〇〇〇億元軍購版本，日前在中常會揚言將建請開除韓黨籍，並點名國民黨立委徐巧芯不要「親痛仇快」，引起黨內議論。傳出是季麟連代表的黃復興人馬，要警告前國民黨主席朱立倫一派、桃園市議員凌濤等人，不要再搞小動作。對此，凌濤表示，他一向主張九〇〇〇億元軍購，保衛中華民國，尊重黨團，全力支持韓國瑜院長的調和鼎鼐。

徐巧芯：季已透過黃復興要角表達歉意

徐巧芯則回應說，這純屬不明人士惡性放話，並非事實。季麟連前天已經透過黃復興要角，向她表達歉意。

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徐巧芯也表示，季麟連大概是接收到錯誤資訊。徐重申，她必然會遵守「黨團決議」，然目前黨團還沒有做出最後的決定，但團結一致是國民黨團的最高目標，請他們放心。

國民黨立委王鴻薇也表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。

前中廣董事長趙少康則表示，劍指誰是一回事，結果劍射到的是韓國瑜，很奇怪，到現在為止，沒有提出韓哪裡「賣黨求榮」？韓國瑜沒有說要當總統、要當行政院長。不管季麟連原來心裡想要罵誰，身為國民黨副主席，在中常會這麼重要的場合，結果是罵立法院長、要立法院長下台、要開除黨籍，這很荒謬。國民黨副主席真的也要自重，不要一個一個都出紕漏。

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