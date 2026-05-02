尹乃菁「軍購超過3800億是CIA走狗」說 趙少康駁斥：難道主張3800億是中共走狗

軍購超過三八〇〇億是CIA走狗？前中廣董事長趙少康昨反擊說，那主張三八〇〇億可以說是中共走狗？（資料照）

國民黨「軍購之亂」延燒，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過三八〇〇億元，就是抱美國大腿，是親美派、中情局（CIA）走狗。對此，前中廣董事長趙少康昨表示，這種說法非常無聊，那主張三八〇〇億元的可以說是中共的走狗？這樣互相戴帽子沒有意思。

黨版有拘束力？ 趙嗆：傅為何要開黨團大會

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趙少康也說，如果國民黨真的有種，一毛都不給過也可以，但又說，美國發價書來就通過，「那你這不是美國的走狗嗎？不是CIA的走狗嗎？」

國民黨中央堅持黨版「三八〇〇億元＋N」，但黨內有不少聲音希望提高至八〇〇〇億元，國民黨團四月廿九日召開黨團大會仍無共識。國民黨中央昨天凌晨發出聲明，強調黨版「三八〇〇億元＋N」，是經三月五日黨團大會正式決議通過，該決議對黨團成員具有政治拘束力，屬於黨團集體決策結果，黨版「三八〇〇億元＋N」同時具備「黨版」與「黨團決議版」的雙重正當性。

對此，趙少康反駁，那為什麼四月廿九日國民黨團總召傅崐萁又把黨籍立委找來開黨團大會，這不是自相矛盾嗎？據他了解，有十九位藍委主張「八〇〇〇億元」，而支持「三八〇〇億元＋N」黨版的只剩少數，那是否代表原本的「黨版」，早已沒有共識，否則為什麼要再開一次黨團會議。

他質疑，在正式院會表決前，各種版本的修改本來就很正常，怎麼現在就鐵板一塊不能改。難道在黨團大會主張「八〇〇〇億元」的藍委，都要開除嗎？就要被說是「賣黨求榮」，就要「開除黨籍」。

再批季麟連破壞團結 籲鄭麗文做出處置

此外，日前於中常會揚言要開除立法院長韓國瑜的副主席季麟連，原定前天下午召開記者會說明立場，但臨時取消。國民黨稱季麟連是「一時情緒太過頭」，不會處分。對此，趙少康說，季麟連不道歉、不處分、不下台，完全好像沒這回事一樣，「可以在大街上罵人，然後在小巷子道歉就算了嗎？」

趙少康表示，國民黨主席鄭麗文必須對季麟連做出處置，若季麟連後面有人指使，指使的人必須出來講清楚；沒有人指使，那季麟連自己要負責，開除黨籍或下台負責，不能再待在副主席這個位置上，「他在這個位置上只是破壞團結，每次看到他就會想到，韓國瑜被他說要開除黨籍，然後『賣黨求榮』。」

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