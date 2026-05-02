《照顧勞工》何欣純推「六心政見」 江啟臣提「好政加碼」

立法院副院長江啟臣（右二）提出「好政加碼」政策。（記者張軒哲攝）

五一勞動節，民進黨台中市長參選人何欣純推出「六心勞工政見」，提出顧健康、穩就業、安心托、增創能、強職安，與欣樂齡，打造「友善勞工、尊嚴勞動」城市；江啟臣提出以「好政加碼」為核心的勞工政策主張，誓言成為勞工最強後的後盾。

何號召「小雞」拍形象照

何欣純昨以「母雞」之姿，號召「小雞」黨籍台中市議員及議員參選人共同拍攝形象照，展現台中隊團結拚勝選的氣勢，也象徵與勞工站在一起，並針台中市低薪、多工安問題，推出六心勞工政見。

請繼續往下閱讀...

何欣純提出包括提高勞工健康檢查補助費、提供專業心理諮商服務；鼓勵青年尋職、加碼職訓名額及補助；推動六星兒童福利、擴大夜間延托；成立AI創新人才研習所、以科技強化職場安全、成立樂齡人才服務中心等。

江主張擴大勞工權益基金

江啟臣則主張擴大「勞工權益基金」規模並提升各項補慰助金，針對涉及訴訟、職災慰問及非自願性失業的勞工提供更充裕的救助，同時成立「勞工諮詢委員會」，主動關心並早期預警職場霸凌、過勞或缺工、餐費津貼補助不合時宜等第一線問題，強化勞資調解功能。

他另提出，加碼推動幸福職場認證與獎勵，計畫將獎金從現行的六萬元提高至十萬元，藉此鼓勵企業積極推動彈性工時與托育標配化，達成勞資雙方共創雙贏的目標。

民進黨台中市長參選人何欣純（前排中）率領黨籍議員合影形象照。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法