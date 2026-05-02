讓孩子回家可以打球 童子瑋：一區蓋一座風雨球場

前總統蔡英文（右）與民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）到暖暖龍門谷走登山步道。（記者盧賢秀攝）

前總統蔡英文昨天與民進黨基隆市長參選人童子瑋到暖暖龍門谷走登山步道，小英總統說，童子瑋不只有進步，都沒有喘，證明他還很年輕、有幹勁。童子瑋承諾未來要在每一個區蓋一座風雨球場，讓小朋友在回家時也都可以打球。

小英讚童不喘了 有幹勁

今年三月小英總統和童子瑋、前民進黨秘書長林右昌等人走步道，結果童子瑋被小英總統虧「卅九歲爬山會喘」，引起熱議。

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小英總統昨再和童子瑋到暖暖龍門谷走登山步道，大家都問童子瑋有沒有喘，小英說「 不只是有進步，他沒有喘。」他調整步伐，不疾不徐地走，還是很年輕有幹勁的。

童子瑋與球星陳信安和錢薇娟在暖暖碇內十五號公園風雨球場，和基隆銘傳國中男女籃球隊比賽投球，小英總統為他們加油。

童子瑋說，基隆培育了相當多的籃球好手，銘傳國中籃球隊表現相當好，多次拿下全國冠軍，他贊助銘傳國中籃球隊九年，買冰箱、贊助移動的經費，學校只要缺什麼就贊助什麼，他並承諾未來要在每一個區都蓋一座風雨球場，讓小朋友在回家的時候也都可以打球。

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