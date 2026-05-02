林國漳提勞工政見 宜蘭4總工會力挺

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）在宜蘭四大總工會力挺下，端出勞工五大有感政見。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨在宜蘭四大總工會力挺下，端出「勞工五大有感政見」，除針對輪班與長工時勞工，額外補助三千元健檢費，還擬增設勞工活動中心、開辦中高齡勞工AI職訓課程、引導企業加薪及擴大辦理百工百業職人獎，讓宜蘭勞動力在數位時代與時俱進。

補貼健檢費、設勞工活動中心

宜蘭縣總工會理事長蔣嘉峰及副理事長李志瀚、職業總工會理事長李永棟、勞工團體聯盟理事長邱聰寶及常務理事陳俊賢、產業總工會常務理事兼全國水泥企業工會聯合會理事長陳為泓等人，昨天共同為林國漳站台，宣示將全面提升宜蘭勞動環境。

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林國漳說，未來將設置勞工活動中心，提供休憩、進修及住宿空間，強化歸屬感與休閒品質，若企業提供薪資待遇或勞動條件優於同業，在參與政府公共工程招標時可獲加分，以引導企業主為勞工加薪。

另，他會擴大表揚百工百業職人提升榮譽感，也為中高齡勞工開辦AI職訓課程，協助掌握數位工具，針對高工時、輪班等辛苦勞工，額外補助三千元健檢費用，落實預防醫學。

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