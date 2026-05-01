蘇巧慧競辦擴大決策會議 李四川出席模範勞工表揚

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室昨與民進黨新北市黨部昨日舉辦擴大決策會議，邀集民進黨副秘書長何博文與黨公職人員出席，希望凝聚眾人力量，贏得年底選舉；國民黨新北市長參選人李四川出席模範勞工表揚，爭取支持。

蘇巧慧表示，她在新北服務十年，參選六五〇多天，每天「一天當三天」用，勤走廿九區基層，也率先提出政見，目前已推出針對老幼族群的「六大福利政見」、「青年四大支持政見」等，民調結果也從落後雙位數字進入互有領先狀況，接下來二百多天，她將持續推出更多照顧市民、提升新北產業競爭力的政見，讓市民看見新北隊的努力和實力。

請繼續往下閱讀...

立委暨蘇巧慧競辦總幹事吳秉叡公布競選組織架構，包括組織群召集人為立委張宏陸，文宣群召集人為立委林楚茵，政策群召集人為前立委羅致政。

李四川昨到國民黨新北市黨部參加模範勞工表揚大會，與國民黨主席鄭麗文同場不同台。鄭說，拜託大家支持李四川，一棒接一棒、棒棒是強棒，讓新北市更上高峰。

李四川表示，五一勞動節在國民黨跟民眾黨努力下，有史以來頭一次全國放假；一個城市的進步不是靠嘴巴做出來的，繁榮的城市是靠所有勞工用雙手努力打拚出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法