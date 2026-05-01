淡水停水惹怨 議員提案訂災害補助條例

新北市淡水河北側道路工程去年11月挖破管線，造成淡水區約6萬戶停水多日，居民還要到臨時供水處取水。（資料照）

連續停水48小時以上 提供至少5萬元補助 要求市府針對代位求償研議

新北市淡水河北側沿河平面道路工程去年十一月挖破管線，造成淡水區約六萬戶停水多日，居民叫苦連天。市議員陳偉杰提案訂定「新北市停水災害補助自治條例」，擬要求不可歸責於用戶原因的突發重大事件，導致連續停水四十八小時以上，提供不低於五萬元的補助，草案昨日在議會法規委員會討論，召集人林國春總結，將要求市府先針對代位求償機制細節、非自然災害補償標準研議。

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市府︰將跨局處討論 完善配套措施

新北市府回應，尊重議會討論，市府將跨局處研議，以專業、嚴謹的態度完善配套措施，確保在合乎法規的前提下，透過最有效率的方式保障民眾權益，在遭遇突發狀況的第一時間提供實質幫助。

陳偉杰︰非減免幾百元水費能平復

陳偉杰指出，去年事發時近六萬戶居民被迫連續數日到處找水，或攜家帶眷外出住宿，造成生活極大不便，立法主要是補償民眾因停水造成的心理折磨與生活失序，相關損失絕非減免幾百元水費就能平復。

有部分局處認為，政府僅應針對天然災害補償，也有不同意見主張，將市民稅金用來補償停水的民眾未盡合理；陳偉杰認為，災害補償本來就是全體風險分攤概念，無論是地震、颱風或停水、停電，受災戶遭受巨大財產損失與精神折磨，市府就該扛起責任。

擬市府先撥款 再向廠商或單位求償

財政方面，陳偉杰建議，自治條例可明確納入「代位求償」機制，由市府先撥款補償市民，再由法制局代表受災戶向造成事故的廠商或單位求償，避免由市庫負擔；他也批評，市府過去作為不夠積極，至今未見向台灣自來水公司求償的實際作為，因此他決定推動法制化。

與會審查的多位跨黨派議員表示認同。市議員黃淑君、劉美芳、戴瑋姍說，公共工程發生非計畫性的人為疏失時，不應由民眾自行承擔風險，支持保障人民權利，並建議將停電等民生災害一併考量，針對人為因素造成的損害建立明確的補償標準。

林國春︰有立法必要 將安排正式審查

林國春總結表示，此案有立法必要性，委員會將再安排正式審查，並要求法制局、經發局、水利局等局處，先針對代位求償的執行細節與非自然災害補償標準進行研議。

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