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    首頁 > 政治

    柯涉貪一審判17年 北檢上訴

    2026/05/01 05:30 記者劉詠韻、翁靖祐／台北報導
    前台北市長柯文哲涉貪，一審判處有期徒刑十七年，台北地檢署於上訴期限最後一天提起上訴。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉貪，一審判處有期徒刑十七年，台北地檢署於上訴期限最後一天提起上訴。（資料照）

    前台北市長柯文哲任內涉入京華城及政治獻金等弊案，台北地方法院一審判處有期徒刑十七年。台北地檢署於上訴期限最後一天，針對包括柯在內等九名被告提起上訴（彭振聲與邵琇珮不在上訴範圍內），昨並列出近二五〇〇字理由，指原判決在犯罪事實認定、證據評價及量刑基礎上均有不當，且量刑過輕，請求二審重新審酌全案犯罪結構與責任歸屬。

    未認定一千五百萬賄款 有所不當

    此外，本案除北檢提出上訴，被告柯文哲也已經提出上訴，且北院已於前天收到柯的上訴狀。

    北院一審認定柯文哲涉違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，合併判刑十七年、褫奪公權六年；沈慶京判刑十年、應曉薇十五年六月，黃景茂六年六月、李文宗四年六月、李文娟二年四月、端木正一年；彭振聲二年、邵琇珮一年三月均緩刑三年，吳順民與張志澄均判無罪。

    北檢就柯文哲、沈慶京涉貪部分，主張原判決未完整認定兩人於二〇二二年二月間共同施壓本案證人、前台北市產發局長林崇傑等情節，影響犯罪事實完整性及量刑基礎。在收賄認定上，法院未將「現金一五〇〇萬元賄款」納入有罪認定有所不當。

    李文宗部分，北檢指其早已知悉京華城案相關訴求，並曾參與市府會議及相關會面過程，訊息內容也顯示其對案情具有高度理解，仍涉入協調行為，應重新評價其涉案程度。

    至於張志澄部分，北檢認為應認定為行賄共犯。另就吳順民，其實際代行議員助理職務，與威京集團間的薪資與協調行為密切相關，構成圖利共犯。

    另就政治獻金部分，北檢認為，柯文哲等人透過公司操作侵占政治獻金及剩餘款項達六千餘萬元，具有明確不法獲利意圖。

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