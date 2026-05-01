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    首頁 > 政治

    爭取提名再向黨中央發聲 謝衣鳯暗嗆鄭麗文：領導者須言必信、行必果

    2026/05/01 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長提名持續卡關中，立委謝衣鳯昨天再次向黨中央發聲，不要讓人民失去對國民黨的信任。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名持續卡關中，立委謝衣鳯昨天再次向黨中央發聲，不要讓人民失去對國民黨的信任。（記者張聰秋攝）

    國民黨彰化縣長提名持續卡關中，黨主席鄭麗文四月廿八日接受節目專訪說，民調只能參考；立委謝衣鳯接連回擊說，她自做民調顯示，與民進黨對手五五波，是最能勝選的人。謝昨天再次向黨中央發聲，不要讓人民失去對國民黨的信任，並暗嗆鄭，「領導者必須『言必信、行必果』，否則將喪失威信」。

    不要讓人民失去對國民黨的信任

    針對鄭麗文日前「民調參考有限，已經跟謝家溝通多次了」的說法，謝衣鳯前天向鄭喊話，自己是藍白認為最強的參選人，謝昨天對本報記者表示，「領導者必須『言必信、行必果』，否則將喪失威信，影響國民黨穩定，以及百姓對國民黨的信任度」。

    國民黨爭取彰化提名的參選人除了謝衣鳯，還包括前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章、前國民黨考紀會主委魏平政，另傳出彰化縣長王惠美極力推薦新北市副市長劉和然，但劉表達沒有選彰化縣長的選項。在多人競逐下，原本四月七日鄭麗文出訪中國之前，擬徵召前中常委、現任彰化縣黨部主委蕭景田力薦的魏平政，外傳因王惠美有不同聲音，鄭麗文希望取得共識而喊停，紛擾至今仍無法拍板。

    對於國民黨提名人選最終誰能出線？王惠美前天在媒體追問下，以「我努力把縣務做好」、「現在先把縣務做好」帶過，未正面回應。

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