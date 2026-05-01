呼籲朝野共同支持國防特別條例 卓揆：三塊拼圖 缺一不可

國防部副部長徐斯儉昨強調，國防特別條例是整體戰力構成，沒有什麼可以刪除與延後的。（行政院提供）

行政院院會昨安排經濟部報告「無人機產業現況與推動成果」與國防部報告國防特別條例執行規劃，再次說明整體規劃與急迫性。行政院長卓榮泰強調，建構台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主，是構成國安的「三塊拼圖」，缺一不可，呼籲朝野共同支持。

卓揆在院會中指出，中共對台灣及印太威脅正在加劇，行政院提出的特別預算涵蓋三塊拼圖。第一塊是籌購強弓等各類防空、反彈道飛彈及無人機反制系統，搭配現有愛國者、天弓防空系統，逐步打造台灣之盾，有效捍衛領空安全、確保關鍵基礎設施防護。

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第二塊是引進高科技、人工智慧，籌獲人工智慧（AI）輔助決策系統；第三塊拼圖，是厚植國防相關產業自主發展，藉台美合作、國防無人機需求契機，在最短時間內擴大國內自主量能、建立非紅供應鏈、推動國防產業發展、刺激經濟動能。

對於國民黨提出八〇〇〇億元或「三八〇〇億元+N」的預算上限，國防部副部長徐斯儉昨在院會後記者會強調，國防特別條例是整體戰力構成，無人機與反制無人機也是其中一部分，「如果你有拳頭，也就是打擊武器，可是沒有眼睛、大腦和後續力，要怎麼打」？

至於是否接受把無人機編入年度預算？徐斯儉說，編在特別預算，是讓台灣業者能有長單投資基礎設施，刺激國內業者投入，若編入年度預算速度會非常慢，且武器到位後會「不能用、打不到」，也會因逐年審議、刪減帶來不確定性。

徐斯儉指出，若反對黨認為應編在年度預算，應告知評估根據與邏輯，行政院版都經過評估，而且是與美方一起評估。

徐斯儉：整體規劃戰力 預算無法刪除

至於若通過在野黨版，數千億元的落差會造成哪些衝擊？徐斯儉強調，沒有什麼可以刪除與延後的，「刪除或延後，就會讓其他能力沒有辦法發揮，等於是浪費納稅人的錢」。

經濟部昨也在行政院院會報告「無人機產業現況與推動成果」，產發署長邱求慧在院會後記者會表示，今年首季我國無人機整機出口值為一．一五億美元，已超過二〇二五年的〇．九三億美元出口總額約一．二倍，產業已逐步建立整機及關鍵零組件非紅供應鏈能力，成功切入國際市場，預計今年外銷金額可突破二．五億美元。

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