一次可干擾多架 國軍籌購人攜式反無人機系統

國防部戰略規劃司長黃文啓昨表示，將籌獲新型單兵人攜式反無人機系統，具備一次干擾多架效能，提升連級單位具備即時反制能力。（行政院提供）

國防部昨在行政院院會報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，戰略規劃司長黃文啓指出，中共為小型無人機生產國，為因應其威脅，將籌獲新型單兵人攜式反無人機系統，從過去僅能針對單架干擾，提升至具備一次干擾多架效能，使連級單位具備即時反制能力。

提升連級單位即時反制能力

黃文啓說明，行政院版透過一．二五兆元籌獲精準火砲等七項目。而一個聯合戰力的形成，跟一個人練武功一樣必須具備「腦袋動得快、耳目靈光、拳腳迅速、源源不絕的能量」等基本條件、缺一不可，因此區分指管決策、高效打擊、防衛韌性、全域感知等四大面向。

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在指管決策部分，黃文啓指出，現有指管系統均屬類比式，急需引進AI輔助與C5ISR滿足現代化作戰需求。同時為滿足去中心化指管，引進台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知應用套件（TAK），構成區域指管網路，快速執行情傳、任務分配。

全域感知方面，在戰時依敵軍作戰進程，從敵發航、航渡及泊地登陸等階段，綜合運用銳鳶二型、垂直起降智慧型及濱海監偵型等各類無人機，提早知道敵登錄方向，並適時引導各式精準火力打擊削弱敵戰力。

高效打擊及防衛韌性部分，軍方針對「整體防空」、「聯合反登陸」及「國土防衛」等階段，籌購兩套強弓中層反彈道飛彈系統，搭配現有防空飛彈構成高、中、低重層防禦架構，防護軍民重要設施；同時籌購超過廿一萬架各型無人機及一三二〇艘無人艇，並籌購標槍、拖式2B反裝甲飛彈及人攜式反無人機系統。

黃文啓說，國軍將採購的人攜式反無人機系統效能，而過去的反制系統是針對「單架」干擾，新型可一次干擾「多架」，藉此讓連級單位就具備無人機干擾能力。他強調，中共是中、小型無人機的生產國，這威脅須立刻處理。

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