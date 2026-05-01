史瓦帝尼國王派特使火速來台 賴總統：台史不會向霸權屈服

史瓦帝尼國王指派副總理札杜莉（左）擔任特使來台，昨會見賴清德總統。（總統府提供）

賴清德總統原訂廿二日啟程出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國施壓，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩。史瓦帝尼國王指派副總理札杜莉擔任特使來台，昨會見賴總統。總統表示，這項具體行動向國際傳達明確訊息：台史邦誼不受中國打壓動搖，兩國也不會向霸權屈服。

邦誼不受中國打壓動搖

賴清德接見札杜莉時表示，此次遭遇的挑戰，更加凝聚台灣和史瓦帝尼的心，感謝史瓦帝尼三世國王第一時間給予台灣的各項協助與支持，並立即指派札杜莉副總理擔任特使訪台，這項具體行動向國際社會傳達了明確訊息：台灣與史瓦帝尼的邦誼不會因為中國打壓而動搖，兩國也不會因此而向霸權屈服，他也誠摯邀請國王再次率團訪台。

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札杜莉：兩國如家人般

札杜莉表示，她此次擔任國王特使，以最快速度前來台灣，傳達國王對於賴總統指派外交部長林佳龍赴史國參加慶典的誠摯感謝。她也代表史王表示，兩國不只是友邦，而是如家人般的存在，多強大的力量也無法破壞這份維繫五十八年的情誼；也沒有任何人能介入、動搖這個堅固的家庭。

札杜莉表示，兩國不應停留於過去，而應展望未來，並以強韌的力量鞏固這份情誼。恩史瓦帝三世國王誠摯邀請賴總統於適當時機訪問史瓦帝尼，即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心。史瓦帝尼始終將台灣視為家人，隨時敞開大門歡迎總統與台灣人民來訪。

此外，「彭博」報導稱，塞席爾、模里西斯及馬達加斯加撤回總統專機飛航許可後，台灣曾緊急向德國、捷克等歐洲國家提出過境請求，卻遭拒絕。對此，外交部長林佳龍昨晚受訪表示，飛航情報區的設計不是拿來作為武器、政治化空域，也沒有直接經過一些國家領土，這在歐盟發言人與美國國務院聲明中，都把這個問題澄清得很清楚，感謝包括歐盟、美國在內所有國家的協助。

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