吳思瑤：中共一出手 國民黨就內訌

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，先「拖」、再「擋」、又「砍」就是國民黨面對軍購案的策略，中共出手、國民黨內鬨，就是眼前的呈現。（資料照）

行政院版一．二五兆軍購條例自去年提出以來，歷經藍白在程委會數次封殺、三度協商破局；如今卻被轉移成國民黨內「八〇〇〇億對決三八〇〇億＋N」的宮鬥戲碼。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨重申，藍營兩個版本皆砍掉了中國最害怕的台灣本土國防自製，籲外界切勿以為八〇〇〇億是合理的軍購價碼，更不會是挺軍購的標準。

挺軍購基準 就是1.25兆不打折

吳思瑤直言，先「拖」、再「擋」、又「砍」就是國民黨面對軍購案的策略，中共出手、國民黨內訌，就是眼前的呈現，民進黨要不斷強調，一．二五兆就是台灣最完備的軍購所需，不應當被打折。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤憂心，外界一直討論八〇〇〇億、三八〇〇億＋N，似乎把八〇〇〇億變成一個合理軍購的基準，切勿誤入這樣一個詭計。兩個版本砍掉的是台灣最重要的、最需要，且是中國最害怕的台灣國防王牌，也就是本土國防自製的部分。她提醒說，現在把挺八〇〇〇億的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯等人說成是挺軍購，但事實上挺軍購的基準就是一．二五兆不打折。

民進黨國防外交委員會立委林楚茵也示警，國民黨宮鬥戲怎麼演，看戲可以，但不要被帶歪，三八〇〇億＋N或八〇〇〇億喊得多大聲都是假的，都是只想拖、擋、砍軍購，演給中共看的投名狀，台灣需要的是完整防衛能力，不是國民黨為了拖延審查上演的宮鬥鬧劇。

民進黨團幹事長莊瑞雄重申，目前的爭議不只是預算高低，而是在野黨版本少了關鍵骨架。政院一．二五兆版本是一套完整體系，而不是單純買武器的清單，從高層防空、反彈道飛彈，到低層無人機反制系統，再到情報鏈與擊殺鏈的整合，透過AI指管系統串聯，形成一張完整防護網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法