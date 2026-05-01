傳北京複式動員 施壓藍營擋軍購

中共利用黃埔對台統戰，傳出中共軍委政工部直接和國民黨黃復興黨部對接。陸委會副主委梁文傑昨在立法院受訪表示，「兩岸人民關係條例」有相關規定，如果真有這樣的事，會按照相關規定查處。（記者塗建榮攝）

國民黨被爆與中共軍委政工部對接 陸委會：若有會查處

中共利用黃埔對台統戰，傳出中共軍委政工部直接和國民黨黃復興黨部對接。陸委會副主委梁文傑昨在立法院受訪表示，這在我們看起來是雙方的合作行為，「兩岸人民關係條例」有相關規定，如果真有這樣的事，會按照相關規定查處。

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民進黨政府提出一﹒二五兆國防特別預算，國民黨近來為了預算多寡，點燃黨內親中派、親美派戰火，國民黨副主席季麟連廿九日更在中常會揚言開除立法院長韓國瑜黨籍，引發關注。

共軍退將 「聯繫台灣軍系背景人士」

根據情資，本週一國防特別條例進行第三次協商後，一位解放軍總政治部前副部長級將官，親自聯繫台灣軍系背景人士，表達將強力動員力挺國民黨主席鄭麗文、立法院黨團總召傅崐萁，別讓「鄭習會」成果付諸東流等語，如果稱了親美派的意，國民黨選舉也別選了等語。

此名中共官員不但長期以「促進中華文化」、舉辦黃埔紀念活動等名義與部份台灣退役軍官保持接觸，更藉由「交流」之名，行「促統」之實。

值得注意的是，早有消息流出，在第三次協商國防特別條例之後，北京方面透過統戰部、台辦系統等「多系統複式動員」方式，聯繫台灣方面特定組織與人士，表達即便是八千億元軍購版本都不可接受。

另外，傳中共軍委政工部直接跟國民黨黃復興黨部對接，梁文傑在立法院對此指出，這樣行為在我們看起來是雙方的合作行為，兩岸條例有相關規定，如果真的有這樣的事，會按照相關規定來查處。

根據「兩岸人民關係條例」第卅三條之一規定，台灣人民、法人、團體非經各該主管機關許可，不得與中國黨政軍、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體為任何形式的合作行為，違者可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

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