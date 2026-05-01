韓國瑜被嗆開除黨籍 盧秀燕：韓院長辛苦了

台中市長盧秀燕昨表示，「韓院長你辛苦了，加油！巧芯你辛苦了，加油！我要語重心長地說，國民黨一定要團結。」（記者黃旭磊攝）

立法院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯支持八千億軍購，國民黨副主席季麟連於中常會嗆聲開除韓國瑜黨籍，並點名警告徐巧芯。台中市長盧秀燕昨受訪時對此表示，「韓院長你辛苦了，加油！巧芯你辛苦了，加油！我要語重心長地說，國民黨一定要團結。」

台中市府昨天舉辦勞動節暨模範勞工表揚大會，盧秀燕到場時被媒體詢問對季麟連開嗆的看法時，做以上表示。

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盧秀燕表示，國民黨是百年政黨，重大的議題，黨內有不同意見是理所當然，但是，韓院長在立法院裡面為國為民，負重前行，我們應該要敬重他，也要珍惜他。

黃健豪：季麟連背後捅刀 令人寒心

國民黨立委黃健豪昨在立法院受訪時也表示，季的情緒性發言是在第一線戰場「背後捅刀」，令人寒心，如果因為意見不同就要把人開除黨籍，與當年民進黨發動大罷免到底有何不同？他批評此舉宛如在傷口灑鹽，要求季麟連應展現軍人風骨，應為其發言道歉，而非透過文傳會發言潤飾。

黃健豪也說，「我們是韓國瑜的選民，都有投票給韓擔任立法院長，也是黨團所有立委一致決定支持的對象」。立法院是國民黨第一線戰場，如果黨中央在背後捅刀，沒有支持黨團的問政，會讓所有立委感到寒心。

另一位國民黨立委羅廷瑋同樣指出，韓國瑜在第一線協調承受極大的壓力，在立法院也唯有韓國瑜可以承擔此重任，他全力支持韓院長。

鄭麗文：季說話衝動些 別見縫插針

國民黨主席鄭麗文昨到國民黨新北市黨部參加模範勞工表揚大會致詞時，主動提及此事，並再次幫季麟連緩頰說，季麟連說話衝動了點，但他跟韓國瑜是幾十年的老同志，大家不需要擴大解讀、見縫插針。鄭麗文也說，「立法院長真的不好做」，國民黨可充分討論軍購案，但「一．二五兆天文數字、空白授權，我們絕對不可能接受」。

盧秀燕昨晚另出席台中美國商會四月演講餐會時，則對軍購案表示，中央政府提出一．二五兆預算，至今各政黨看法不一，國民黨立場沒有確定，在立法院有不同看法，還沒定案。

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