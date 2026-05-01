軍購不放手 鄭麗文喊訪美想見川普

國民黨主席鄭麗文昨天接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層級，「如果可能的話，當然是川普總統」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨天接受彭博新聞專訪時直言，訪美希望拜會的最高層級，「如果可能的話，當然是川普總統」。她希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到美國總統川普的認同、支持。

趙少康：這樣威脅老美沒有用

近期外界盛傳，鄭麗文日前和美國在台協會處長谷立言會面時，要求訪美層級要高於台中市長盧秀燕，但遭已讀不回，因此將軍購預算金額當籌碼。鄭昨接受彭博專訪時，則是公開表達自己訪美時，希望拜會美國政府的最高層級。

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對鄭麗文要求訪美規格的傳聞，前中廣董事長趙少康質疑說，鄭麗文這樣威脅老美也沒用啊！這樣接待規格就會高嗎？大概也不會。

鄭麗文表示，上任後先訪問中國大陸，是因全世界都對兩岸關係相當悲觀，台灣要全力避免戰爭，因此她必須取得中共總書記習近平釋出的善意，希望強化與創造兩岸永續的和平關係，並帶著這樣的訊息訪問美國，因為美國的理解與支持非常關鍵，盼大家共同往締造和平的方向努力。

對於訪美期盼見到的最高層級，鄭麗文直言，「如果可能的話，當然是川普總統」，儘管川普被外界視為非傳統、難以預測的，但如果能締造整個區域的和平、兩岸的和平跟世界的和平，相信對川普的歷史定位也非常重要。

鄭麗文對五月即將舉行的川習會表達樂觀其成，若兩國領導人能累積彼此的善意跟互信，對全世界都非常重要。

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