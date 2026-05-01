美前國防部副助理部長柯海諾：川習會前未通過軍購 台灣形同放棄主動權

美國前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨表示，台灣在華府與北京的關係中能掌握的「主動權（agency）」有限，倘若不能在美國總統川普五月訪中前通過國防特別預算案，形同白白放棄戰略籌碼。（記者方瑋立攝）

美國前國防部東亞事務副助理部長柯海諾（Heino Klinck）昨表示，台灣在華府與北京的關係中能掌握的「主動權（agency）」有限，倘若不能在美國總統川普五月訪中前通過國防特別預算案，形同白白放棄戰略籌碼。他強調，此舉將向美國傳遞最明確的訊號，展現台灣對自我防衛的承諾，否則國際社會將質疑台灣面對存亡威脅時的自我防衛決心。

特別預算遲遲未過 美方已有質疑

柯海諾昨接受本報專訪表示，儘管台灣在美中關係的主動權有限，但重點在於台灣如何有戰略地運用這些影響力。他指出，台灣的國防特別預算未能於四月通過，已引發美方觀察家質疑，台灣內部的爭論是否反映了人民對自身防衛承諾的真實態度。

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柯海諾示警，若在川普赴北京與中國國家主席習近平會晤前，台灣仍未通過該預算案，這在戰略上是一個錯誤，無異於在美中大國博弈的節骨眼上放棄主動權。他認為，通過預算不僅是強化嚇阻力，向美國傳遞明確的最終訊號，更是向北京傳達台灣強化國防是「玩真的」的態度。

國民黨作為 不符合台灣戰略利益

針對台灣在野黨對國防特別預算的爭辯，柯海諾對在野黨的內部分歧表達不解與擔憂。他提到，黨主席一結束訪中，國民黨便在美國總統訪中前夕加倍反對特別預算，這些舉動完全不符合台灣的戰略利益。他個人認為，若訪問中國未能改變共軍侵擾台灣空海域的行為，且未能帶回任何服務台灣自由民主的成果，其動機不免啟人疑竇。

柯海諾強調，民主體制容許激烈的公開辯論，但在國家防衛議題上不應有黨派之爭。台灣過去數十年因國防投資不足而苦苦追趕，現在正處於需要優先排序國防資源、展現嚴肅態度的關鍵時刻，不應讓政治動機阻礙國安進展。

審查延宕 「負面影響」美後續軍售

針對外界擔憂習近平可能藉與川普會面動搖美國對台政策，柯海諾重申，「六項保證」是美國的既定政策，且在川普第一任期內已解密。他指出，川普總統高度敬重雷根總統及其「實力帶來和平」的理念，因此沒有任何跡象表示川普政府會背離這項政策。

柯海諾認為，比起習近平的干預，台灣內部預算審查的延宕對美國後續軍售支持的「負面影響」可能更大，當台灣政治建制派內部出現雜音，美國、歐洲或亞洲盟友就會開始考慮，若台灣自己都不確定防衛承諾，外界到底該付出多少對台承諾。

台灣島嶼 自主國防工業至關重要

談及國防特別預算的內涵，柯海諾也以自身過去接觸相關系統的經驗指出，台灣採購無人機系統以及具備人工智慧整合能力的C5ISR系統皆是正確的方向。他形容，C5ISR系統是軍事能力的「大腦」，能協助台灣應對解放軍的壓倒性優勢，並以烏克蘭為例強調，台灣身為島嶼，必須建立自主國防工業、備妥充足彈藥並建立無人機產能，因為如果東西不在島上，一旦戰爭爆發將更難取得。

柯海諾一九九〇年代末就曾到訪台灣，更曾以美國武官身分長駐北京及香港逾七年。他感嘆，香港現狀已與中國其他城市無異，新聞與言論自由蕩然無存，而台灣則有越來越多人開始明白，不能將自由民主視為理所當然。他重申美國格言「自由並非平白得來」強調，民主需要持續的投資與犧牲。他說，包括美國人、日本人、歐洲人或其他外國人都關心台灣的自由，「但這份關心，不可能超過台灣人本身的渴望。」

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