趙少康追擊：誰指使季麟連嗆韓 有計畫開砲 指使人應出來解釋

國民黨副主席季麟連（右）日前在中常會開砲，「建議開除立法院長韓國瑜黨籍」，前中廣董事長趙少康質疑，「是誰叫季麟連這樣做的？背後有沒有影武者？」（資料照）

國民黨副主席季麟連不滿立法院長韓國瑜支持八〇〇〇億軍購版本，日前在中常會表明「建議開除黨籍」，前中廣董事長趙少康昨受訪質疑，「是誰叫季麟連這樣做的？背後有沒有影武者？」若有人指使，請指使人出來解釋清楚；如果沒有，不是開除季的黨籍就是解除季的副主席職務。

如果沒有人指使 季跑出來亂講

不是開除季 就是解除副主席職

趙少康表示，季麟連應該道歉，但光道歉還不足，因為季麟連的講話不是臨時起意，是有計畫的，「那誰叫他這樣做的？背後有沒有影武者叫他做這個事情？」

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趙少康說，季麟連指責國民黨目前政治職位最高的立法院長，說韓賣黨求榮，建議開除黨籍。韓國瑜是不分區立委，開除黨籍就和前民眾黨立委李貞秀一樣沒有立委身份了，立法院長也做不了，「你在講些什麼？副主席有這麼大嗎？副主席是民選出來的嗎？是黨員直選出來的嗎？」居然說要開除立法院長黨籍，到底後面有沒有人指使他？

「如果有人指使季麟連，指使人出來解釋清楚，為什麼要指使他講這個話？」趙少康說，如果沒有指使，季麟連自己跑出來亂講，重的就應該開除季的黨籍，輕的也要解除副主席職務，這是最起碼的要求。

趙少康說，隨便指控人家賣黨，這多重啊！完全沒有真憑實據，而且韓國瑜求了什麼榮？是要幹總統、幹黨主席嗎？不能這樣隨便污衊一個立法院長。

趙少康並質疑，前天黨團大會討論完軍購案後，為什麼總召傅崐萁不表決？因為你的三八〇〇億+N不會通過就要拖，拖到最後大家受不了了，非要支持這個版本，傅崐萁才要表決通過嗎？國民黨怎麼會墮落到這個地步？

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