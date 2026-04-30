軍購案8000億VS.3800億 國民黨團大會議而未決

軍購條例匡列金額 國民黨內意見大不同

立法院國民黨團昨召開黨團大會討論軍購案，支持八〇〇〇億與支持黨版三八〇〇億＋N的立委各自表述、意見紛歧；據了解，出席藍委中，前者人數約有廿人、後者約七人，還未有定論者五人，而要選縣市長的立委多數表態「不能通過三八〇〇億＋N」。最後有立委提議「記名投票」，但黨團幹部隨即宣佈散會，未達成結論，擇日再議。

鄭動員地方黨部

施壓藍委支持黨中央版本

昨天開會原本是針對美方預計的第二波發價書一四〇億做討論，但國民黨主席鄭麗文前晚動員地方黨部、黨職幹部和主席辦公室致電給立委，要求支持黨中央版本三八〇〇億＋N的版本，引發多數支持八〇〇〇億版本的立委不滿。

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要選縣市長藍委

多數表態不挺三八〇〇億

據了解，昨天支持八〇〇〇億並發言的立委有羅廷瑋、黃健豪、賴士葆、羅明才、廖偉翔、牛煦庭、洪孟楷、羅智強、柯志恩、張嘉郡等人；支持三八〇〇億＋N並發言的則有陳玉珍、林德福、馬文君、游顥、鄭正鈐等人。其中要選縣市長的，幾乎都有表態不能通過三八〇〇億＋N。牛煦庭則提出七七〇〇億的版本，蘇清泉也認為不錯。

總召傅崐萁表示，國防雖重要，但國民黨絕不隨民進黨起舞，將嚴格把關人民血汗錢，針對中央黨部與立委徐巧芯提出的不同預算版本，將持續溝通並於凝聚共識後正式對外說明。

提出八〇〇〇億的徐巧芯表示，團結是國民黨團最在乎的，不管如何，最後版本還是團結一致投出國民黨共同的決議，但難確定何時有結果。

陳玉珍則說，各選區及縣市長參選人都有表達意見，黨內未針對特定版本進行表決，仍持續討論中。不過，她始終堅定支持黨中央的「三八〇〇億＋N」版本。

黨內立委表示，雖然前一天有不少立委被打電話，但昨天會議氣氛沒有不好，就是各自表達想法，目前支持八〇〇〇億的比例佔六成五，挺三八〇〇億＋N佔三成五。由於意見分歧，昨天沒有直接表決，「通常要達到一定共識才會表決，昨天那種情況下如果真的表決會很難看，也會加劇黨內分裂」。

黨內人士則說，沒結論，就是好結論，至少沒有讓三八〇〇億＋N版本定案，黨中央接下來可能會繼續逼迫立委，認為自己有更多空間可以操作，但國民黨立委要面對的是社會輿論的壓力，黨中央要確定「黨意可以勝過民意」，不要為了自己的私心，讓國民黨失去民意、失去支持，最後全盤皆輸。

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