童子瑋與民進黨議員合體 高掛看板

民進黨基隆市議員鄭文婷率先在各區掛出與市長參選人童子瑋合體看板。 （記者盧賢秀攝）

基隆市長選戰升溫，民進黨基隆市長參選人童子瑋積極推出政見、勤跑地方，同黨籍的仁愛區市議員鄭文婷昨率先在七個行政區掛起她和童子瑋的合體看板。鄭文婷表示，她以實際行動展現團結氣勢，助攻童子瑋的選情，盼贏回市民光榮感。

童子瑋進步基隆辦公室政策部主任吳挺鋒說，尊重黨籍議員的選戰節奏，各議員參選人與童子瑋的合體看板會陸續上架。

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鄭文婷指出，這波合體看板大部分在各區的交通要道與人潮匯集點，希望市民看到看板，能感受到童子瑋務實推動建設的決心，她將持續為民發聲，並與童子瑋並肩作戰，贏回屬於基隆市民的光榮感。

鄭文婷說，自從童子瑋獲民進黨提名以來，地方基層的正面回饋非常強烈，她身為第一線監督市政的民代，深知基隆需要一位真正了解地方、能與市民產生共感的市長，而童子瑋深耕基層的努力與在地經驗，是帶領基隆走出市政困局的最佳人選。

鄭文婷稱讚，童子瑋不僅有執行力，也提出照顧老弱婦孺的務實政見，並針對教育與社福端出政策牛肉，包括「升級營養午餐」、「兒少政見」及「敬老金加倍」等，給長輩實質照顧與尊嚴，是有溫度的政見。

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