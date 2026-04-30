柯拆忠孝橋引道涉圖利 鍾小平︰就是弊案

第一果菜及萬大魚類批發市場改建施工，疑造成卅餘戶民宅受損，牆壁裂縫可以塞進手指。（記者董冠怡攝）

魚果市場改建疑損鄰 鍾要求中工善後 新工處︰找第三方公正單位確認

民眾黨創黨主席柯文哲擔任台北市長任內執行忠孝橋引道拆除工程，近日被指控疑涉圖利，台北市議員鍾小平昨指出，柯多花一、兩億元卻未使用較好的工法，「這就是弊案！」民眾黨籍台北市議員中正、萬華參選人吳怡萱則批鍾小平，不要是非不分，跟隨民進黨消費柯文哲。此外，第一果菜及萬大魚類批發市場改建施工，疑造成卅餘戶民宅受損，鍾小平要求施工廠商中華工程負責善後；新工處允諾先找第三方公正單位確認。

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鍾小平表示，法務部廉政署近日調查忠孝橋引道拆除工程案；當初為免影響到北門古蹟完整保存，需採切割工法，因此工程費很貴，追加一、兩億元沒問題，但是若領多的錢卻沒用好的工法，「這就是弊案」。

吳怡萱︰新工處說合法合規 鍾別是非不分

曾任民眾黨發言人的吳怡萱表示，新建工程處已說明忠孝橋引道拆除工程「合法合規」，鍾小平不要是非不分，跟隨民進黨消費柯文哲。民眾黨立法院黨團主任陳智菡也在臉書點名鍾小平等人，在藍白有合作默契下，不斷攻擊醜化民眾黨。

陳智菡嗆醜化 鍾︰天道有開眼的一天

鍾小平反嗆陳智菡「變成國民黨太皇太后」，強調他身為台北市議員，打擊官商勾結、糾舉貪污，哪裡錯？天道總有開眼的一天。

鍾小平昨也陪同與果菜市場改建一路之隔的萬華區富民路一五五巷住戶召開記者會，控訴施工導致卅餘戶、四十至五十年老屋牆壁與梁柱龜裂越來越嚴重，地板傾斜；住戶代表黃女士說，裂縫大到可以塞進手指，還出現地面傾斜，現場示範放一顆乒乓球會滾來滾去，已有住戶自認倒霉付四萬餘元檢測修繕。

萬華富民路30餘戶 牆壁與梁柱龜裂

鍾小平要求市政府應讓中工善後。新工處回應，後續會再找第三方公正單位釐清，如果檢測確認是因工地導致鄰損，就會要求中工負責。中工也澄清，工區周邊張貼的公告都有留下聯絡方式，不會有找不到人的問題。

民眾黨創黨主席柯文哲擔任台北市長任內執行忠孝橋引道拆除工程，近日被指控疑涉圖利。（資料照）

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