沈伯洋合體議員參選新人 談市政解方

民進黨立委沈伯洋（右五）昨日出席「台北零食交流會」，為民進黨台北市議員參選人打氣加油。（記者劉信德攝）

大巨蛋震動擾鄰 沈建議比照小巨蛋解決 鼠患可參考紐約控制繁殖、處理來源

呼之欲出的民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，昨由同額競選民進黨台北市黨部主委的立委吳沛憶號召，與參選市議員的新人到市黨部舉辦「零食交流會」交流市政議題。沈伯洋對大巨蛋震動引起周邊住戶不滿表示，小巨蛋類似問題已解決，大巨蛋應該可以比照；並指紐約從二〇二三年到二〇二五年處理鼠患問題，有顯著改善，台北是不是可以參考？

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參選新人高喊︰市政新戰力、台北更有力

各選區參選新人，包括內湖南港的陳又新、資深新人高嘉瑜；松山信義郭凡、中山大同賴俊翰、林子揚；中正萬華馬郁雯、張銘佑，以及大安文山劉品妡都帶著私房在地美食來交流，陳聖文則因婚宴，由助理代表出席。吳沛憶形容，這是「沈伯洋上考場前的壓軸讀書會」，眾人高喊「市政新戰力、台北更有力」。

沈伯洋在與新人的閉門會議前，先接受記者提問，從選戰節奏、無限城論壇、大巨蛋、鼠患、派系、選舉看板等問題，一一接題侃侃而談。

住戶不滿大巨蛋 沈︰有短、中、長期方案

對於大巨蛋震動問題，他表示，小巨蛋類似的問題已經解決，大巨蛋應該可以比照，「為什麼到現在還沒有發生？」市府應該要研議，務實的提出短、中、長期解決方案。短期如監控機制是什麼？多久做一次？數據透不透明？中期有沒有紅綠燈的機制，有沒有分級？不同時間的分貝標準？怎麼監控？長期可以進行結構改造，大巨蛋需先進行總體檢後提出改造方案，期間若發生震動，對居民應有優惠補償。

雙城論壇辦不辦？沈伯洋說，沒有效益、民眾沒有感受的事，何不把資源移去做更有意義的事。鼠患則是各國都面臨的問題，投藥滅鼠是模擬天敵的作法，卻不一定是最好的方式，所以世界各國才會控制老鼠的繁殖，以及可能來源的垃圾或廚餘處理。紐約從二〇二三年做到二〇二五年，鼠患有顯著的減少，台北是不是可以參考？

掛選舉看板 林子揚︰與沈合體已做好

最後也提到掛選舉看板的事，高嘉瑜說，期待馬上掛上跟沈伯洋合照的看板。林子揚則說，與沈伯洋的合體板已經做好。沈伯洋不好意思的笑說，以前的髮型讓大家對與他合照掛看板有疑慮，現在修整得比較整齊，會繼續爭取大家支持。吳沛憶笑稱，之前的髮型會佔掉看板一半，現場氣氛相當歡樂。

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