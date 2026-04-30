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    首頁 > 政治

    國民黨竹縣議員邱靖雅 宣布參選竹北市長

    2026/04/30 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    國民黨新竹縣議員邱靖雅（右二）昨天表態要參選竹北市長到底，同黨議員林禹佑（右一）、吳旭智（左二）也都有意參選竹北市長。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員邱靖雅（右二）昨天表態要參選竹北市長到底，同黨議員林禹佑（右一）、吳旭智（左二）也都有意參選竹北市長。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣黨部昨天由新竹縣長楊文科接任主委，同黨籍縣議員邱靖雅趁著黨主席鄭麗文監交機會，宣布年底她將參選竹北市長，且強調不論對手是誰、最後她會以什麼身分參選，都一定參選到底。

    下屆竹北市長選舉，國民黨籍縣議員吳旭智、林禹佑及竹北市代會主席林啟賢也都有意參選，對於邱靖雅表態角逐，三人與現任民進黨籍竹北市長鄭朝方都說尊重邱靖雅意向，不過吳旭智等三人也都主張應回歸黨內初選機制辦理。

    楊文科說，下週會開始下鄉拜會基層黨員，從事黨務時，他會依規向縣府請假。放眼年底大選，他將以自己兩任的政績為輔選黨內同志勝選背書。

    至於面對竹北市長提名在黨內炙手可熱，楊文科說，五月八日國民黨就會發布相關提名辦法，有意參選者可依規辦理領表、登記，有競爭一樣先協調，協調不成再用民調等其他方式決定。

    昨天交接典禮上，前主委陳見賢雖然沒有現身，但是從鄭麗文、楊文科到立委徐欣瑩，幾乎上台致詞都肯定他，議長張鎮榮也呼籲大家團結力挺徐欣瑩，積極展現新竹縣藍營整合的新氣象。

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