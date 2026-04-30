丹麥民主聯盟基金會總監︰台歐建立對話 確保無人機非紅供應鏈

「台灣之盾：現代戰爭的無人機防禦系統閉門圓桌會議」昨登場，會後舉行記者會。 （記者田裕華攝）

無人機改變烏俄戰爭態勢後，無人機防禦系統也日漸受到重視。國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）政策分析師方怡然指出，台灣缺乏無人機反制系統的整體架構、作戰守則，期盼拓展政府對政府的採購合作；丹麥無人機廠商代表認為，北約國家每十五到廿個月就會更新一次無人機作戰觀念，產官學研的合作是唯一辦法。

丹麥非政府組織「民主聯盟基金會」、歐洲價值安全政策中心與我方智庫「科技、民主與社會研究中心」等單位，昨日舉辦「台灣之盾：現代戰爭的無人機防禦系統閉門圓桌會議」閉門會議，探討中東戰場與烏克蘭戰場的最新無人機、反制無人機系統發展趨勢，並研析台歐合作方向，並於會後召開記者會。

請繼續往下閱讀...

民主聯盟基金會總監帕列羅–普萊斯納表示，自由不是免費的，無人機防禦系統才能確保自由民主。台灣與中北歐國家政府應建立對話，確保政策足以支持非紅供應鏈商業體系。

DSET分析師呼籲台灣 拓展政府對政府採購合作

DSET政策分析師方怡然指出，台灣對於無人機反制系統缺乏整體架構、策略、作戰守則，希望有更多政府對政府的採購合作，讓歐洲政府將台灣政府視為可信任夥伴，並列入官方文件中。

丹麥科技公司MyDefence營收總監勞格森也指出，無人機發展快速，北約國家每十五到廿個月就會更新一次作戰觀念，應思考如何升級並提高無人機反制系統的產量。

針對反制無人機，美國雷達平台公司Echodyne亞太業務總監Ernest Ng表示，應該充分利用台灣在電子元件、軟體開發等供應鏈優勢，促進反無人機系統的創新。

參與閉門會議的全球防衛雜誌採訪主任陳國銘透露，參與會議的國外廠商研製的裝備，從偵測到干擾的手段，以軟殺的型態提供部隊保護，從單兵、車輛到關鍵基礎設施的防護方案，值得各界參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法