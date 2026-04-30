數發部示警》高德地圖恐偷看用戶生活型態

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數發部昨天表示，中國高德地圖APP所蒐集資料可能不只分析整體社會型態，甚至可能是個別用戶生活型態，已將其送資安院檢測，檢視其是否有偷看、偷翻使用者的資料，或偷送資料到境外以及被做記號行為，預計五月公布評測結果。

資安院5月公布檢測結果

立法院教育文化委員會昨邀中研院、國科會、數發部就「AI主權時代：學門建構與應用、研究應用倫理及數位透明度之配套措施」進行報告並備詢，由中國阿里巴巴旗下公司開發的高德地圖APP登台議題也受關切。

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民進黨立委吳沛憶指出，數發部公開表示公部門及國軍禁止使用高德地圖，她相當支持，其隱憂在於高德地圖定位使用是用中國北斗衛星系統，而中國法律要求民間公司必須配合政府蒐集資料，這對台灣有相當大的風險。

吳沛憶提到，中國北斗衛星從研發開始，就有中共解放軍總參謀部的支持，中共官媒更直接說，北斗的軍事應用是最迫切需求，例如洲際飛彈、無人機、智慧水雷等，高德地圖就處於中國的紅色軍事產業鏈中。她憂心，高德地圖會回傳定位資訊，是否可以分析台灣生活樣態？例如車流、人流、社會行為分析等。

數發部次長侯宜秀回應，就高德地圖所能取得資料，確實可能不僅是分析整體社會生活樣態，甚至是個別用戶生活型態，都有風險，檢測的項目會包括敏感性資訊。

官員補充，高德地圖已經送資安院檢測，報告預計五月出爐，檢測項目包含會即時讀取什麼資料，是否越過使用者允許權限而去翻健康紀錄或對話紀錄，以及是否未經授權就傳到境外或中國伺服器，取得人民的生活軌跡。由於每個電子設備裝置可能有一些ID，下載過的民眾可能因此被註記，必須注意。

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