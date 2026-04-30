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    首頁 > 政治

    焦點評論》國民黨「中華民國派」別團滅了

    2026/04/30 05:30
    （資料照）

    （資料照）

    記者陳政宇／特稿

    歷史從未遺棄任何角色，只是換人扮演。一個曾以「保衛中華民國」為靈魂底色的百年政黨，在國家面臨最嚴峻軍事威脅的節點，對國防預算步步掣肘；不僅是價值錯置，也顯現中共操作成效。那麼，國民黨內的「中華民國派」，是如何被一步步逼上退黨絕境？

    「沒有主權就沒有台灣、也不會有中華民國」，賴總統昨再度向朝野劃出底線，但國民黨團對國防預算迄今莫衷一是。據悉，約廿位藍委傾向支持八〇〇〇億元版本，私下憂心黨版「三八〇〇億+N」將衝擊縣市長選情。以鄭麗文與傅崐萁為首的黨機器，卻固守低標，季麟連則更以威脅韓國瑜「殺雞儆猴」，壓住那些本來還想說話的嘴。

    深藍群體面對民進黨主導國安論述已出現集體焦慮。國民黨連續失去中央執政後，逐漸在「反對民進黨」的鬥爭邏輯、以及「捍衛國家主權利益」的最高原則，產生嚴重的價值錯亂，暴露欠缺執政準備應有的國防專業與戰略視野，還滑入一種危險命題，以國共的政治想像取代中華民國的自我防衛。

    在中共借力使力的操作下，反綠陣營的國家認同被悄悄調包，有人竟與中共語境如出一轍，相信削弱台灣國防，就是在打擊台獨勢力。因此，國民黨必須以最嚴厲的黨紀威脅與道德綁架，來維繫黨內瀕臨崩解的意識形態，並淪為阻礙國防的一枚棋子，維護中華民國的歷史責任就這樣拱手讓給民進黨。

    值得警惕的是，當在野黨把國防議題操作為「愛台與賣台」、「抗中與舔共」的二元對決，將掏空台灣社會的理性討論空間。原應聚焦於預算配置與監督機制的公共辯論，被壓縮成情緒對立，而台灣在這樣的內耗裡，一點一點磨掉抵抗外部壓力的韌性。

    國民黨內還有「中華民國派」嗎？盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜，或是投入今年選戰的江啟臣、柯志恩，這些人不是不知道輕重，但選擇封口。如果連這些人都無法奪回黨內論述主導權、重建國家安全優先的政策框架，最終被團滅的恐怕不只是「中華民國派」而已。

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