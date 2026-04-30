國民黨屏縣議員提名登記截止 屏市最激烈

國民黨屏東縣議員、鄉鎮市長提名登記昨截止，縣議員共有二十三人登記，其中屏東市有七人登記，競爭激烈，鄉鎮市長部分有十一人登記，三地門鄉有五人登記，屏東縣黨部表示，競爭激烈地區將由提名小組人員研商處理，協調後再決定直接提名或進行初選。

鄉鎮市長 三地門鄉5人登記

國民黨屏東縣黨員提名登記昨天截止，縣議員第一選舉區屏東市有陳哲蕙、方華雄、任峻賢、陳揚、黃明賢、蘇資婷、唐玉琴七人；第二選舉區里港、九如、高樹、鹽埔、長治、麟洛區為宋麗華、盧文瑞、王景山三人；第三選舉區內埔、竹田、萬巒、潮州、新埤、枋寮區有李世淦、吳慈慧、許馨勻、徐榮耀四人；第四選舉區萬丹、新園、東港為周芸均、胡嘉玲二人；第五選舉區林邊、南州、崁頂、佳冬陳靜芳一人；第六選舉區枋山、車城、恆春、滿州區為張榮志、盧玟欣二人。山地原住民第八選舉區平原區潘翠雲、第十瑪家區高惠芬、第十一泰武區邱登星、第十五牡丹區許金吉。

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鄉鎮市長登記為，屏東市周佳琪、潮州鎮王建元、獅子鄉朱宏恩、來義鄉曾譯影、泰武鄉曾大衛、瑪家鄉羅清仁、三地門鄉曾有欽、陳忠雄、賴淑珍、歸政平、謝志鴻五人，競爭最為激烈。

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