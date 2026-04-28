縣市長選情／新竹縣》徐欣瑩披藍袍出征 綠卡關選民結構

外傳民進黨主席賴清德多次勸進鄭朝方參選新竹縣長，但鄭遲未明確表態。（記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／特稿

國民黨新竹縣長提名歷經紛擾，爭取提名的立委徐欣瑩、副縣長陳見賢之爭終在三月底經由初選塵埃落定，確定由徐欣瑩出戰；但民進黨迄今未提出人選，「卡關」原因在全縣選民結構。

二〇二二民進黨在九合一選舉北台失守，民進黨提名的鄭朝方卻破除「魔咒」，成為綠營第一個竹北市長，縣議員當選倍增，更帶著「竹北隊」新人全壘打，在這座大量年輕竹科人移居、人口已逾廿二萬的全國最大縣轄市，鄭朝方執政滿意度達到高峰。

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選竹縣長或固守竹北 鄭朝方未明確表態

外傳民進黨主席賴清德多次勸進鄭朝方參選新竹縣長，但鄭遲未明確表態。鄭昨受訪表示，「我並非典型的政治人物」，他和團隊用心把創新與具有未來遠見的建設，務實的實現在這三年的城市治理。

按過去民調和選舉結果來看，綠營不只要找人，更要找「能逆風的人」。然而，綠營地方人才出現「斷層」，僅鄭朝方被視為「全縣型政治明星」，也成為唯一有勝選想像空間的人選。身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，投入新竹縣長或爭取連任竹北市長，牽一髮而動全身。

細究民進黨人選為何「卡關」？無非是新竹縣堪稱國民黨票倉，客家票源穩定，已連六屆由國民黨執政，加上徐欣瑩是議員、立委出身，還有外界所謂的宗教支持，且因新竹市長高虹安關係，有機會「藍白合」。對民進黨而言，這是典型的「高風險、低勝率、但政治責任高」選區。

國民黨由徐欣瑩上陣已確定一個月了，誰來當「最強母雞」？民進黨支持者急、黨中央更急。除再勸進鄭朝方，黨內部勢必研議其他替代方案，但無論是派年輕議員、學者型人物或是中央空降來守基本盤、拉政黨票，在科技族群與傳統客家票兩大極端的新竹縣，民進黨得自竹北市治理外溢到鄉鎮，才可能衝出變天的機會。

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