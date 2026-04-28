為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    縣市長選情／澎湖縣》 陳光復傷勢亂佈局 藍力拚翻轉綠地

    2026/04/28 05:30
    民進黨籍澎湖縣長陳光復，在大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局。（資料照）

    民進黨籍澎湖縣長陳光復，在大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局。（資料照）

    記者劉禹慶／特稿

    民進黨籍澎湖縣長陳光復，在大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，後送高雄榮總治療至今，雖傳出有好轉跡象，但恐無法承擔選舉強度，因此不斷傳出「換將」之說，雖然黨中央有意改為馬公市長黃健忠披掛上陣，卻另有「夫人派」支持者希望陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局，原本可望穩坐縣長、市長寶座，最後可能演變成「雙輸」局面。

    綠欲換將黃健忠 夫人派拱吳淑瑾出征

    綠營縣長布局，在陳光復受傷後，因最有實力的立委楊曜因身體因素，早於去年就宣布本屆立委任期結束退休，不可能披掛上陣；中央黨部原本希望改由馬公市長黃健忠越級挑戰百里侯，卻遭到夫人派支持者強力反彈，先是澎湖開台天后宮主委蔡光明以個人名義支持吳淑瑾「代夫出征」，獲得四千餘人連署支持。

    隨後馬公市區出現大型實體及電子看板，由不知名支持者贊助，表達「唯一支持吳淑瑾代夫出征」參選澎湖縣長理念，吳淑瑾也動作頻頻，包括不時在臉書陳光復粉絲專頁發文，對外透露陳光復病況，也返鄉舉辦「感恩茶會」，甚至接手選戰意味濃厚的「光復義剪隊」；雖然吳多次公開表示，堅信陳光復能返鄉參選連任，但動作背後，也表達出「當仁不讓」的宣示意味。

    相較之下，國民黨卻漁翁得利，原本擔憂系出同門的無黨參選人葉竹林「攪局」，重演二〇二二年「三角督」局面，但隨著陳光復幾已確定無法掛帥上陣情況下，三角督威脅銳減，藍營徵召湖西鄉長陳振中角逐百里侯寶座，有望「綠地變藍天」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播