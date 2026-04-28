縣市長選情／澎湖縣》 陳光復傷勢亂佈局 藍力拚翻轉綠地

民進黨籍澎湖縣長陳光復，在大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局。（資料照）

記者劉禹慶／特稿

民進黨籍澎湖縣長陳光復，在大年初一發放福袋意外摔倒昏迷，後送高雄榮總治療至今，雖傳出有好轉跡象，但恐無法承擔選舉強度，因此不斷傳出「換將」之說，雖然黨中央有意改為馬公市長黃健忠披掛上陣，卻另有「夫人派」支持者希望陳光復夫人吳淑瑾「代夫出征」，打亂民進黨年底澎湖五合一選舉佈局，原本可望穩坐縣長、市長寶座，最後可能演變成「雙輸」局面。

綠欲換將黃健忠 夫人派拱吳淑瑾出征

綠營縣長布局，在陳光復受傷後，因最有實力的立委楊曜因身體因素，早於去年就宣布本屆立委任期結束退休，不可能披掛上陣；中央黨部原本希望改由馬公市長黃健忠越級挑戰百里侯，卻遭到夫人派支持者強力反彈，先是澎湖開台天后宮主委蔡光明以個人名義支持吳淑瑾「代夫出征」，獲得四千餘人連署支持。

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隨後馬公市區出現大型實體及電子看板，由不知名支持者贊助，表達「唯一支持吳淑瑾代夫出征」參選澎湖縣長理念，吳淑瑾也動作頻頻，包括不時在臉書陳光復粉絲專頁發文，對外透露陳光復病況，也返鄉舉辦「感恩茶會」，甚至接手選戰意味濃厚的「光復義剪隊」；雖然吳多次公開表示，堅信陳光復能返鄉參選連任，但動作背後，也表達出「當仁不讓」的宣示意味。

相較之下，國民黨卻漁翁得利，原本擔憂系出同門的無黨參選人葉竹林「攪局」，重演二〇二二年「三角督」局面，但隨著陳光復幾已確定無法掛帥上陣情況下，三角督威脅銳減，藍營徵召湖西鄉長陳振中角逐百里侯寶座，有望「綠地變藍天」。

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