縣市長選情／彰化縣》藍人選喬不定 陳素月加緊備戰更添勝算

國民黨彰化縣長遲未確定人選，民進黨參選人、立委陳素月好整以暇打選戰，勝算跟著放大。（資料照）

記者張聰秋／特稿

國民黨彰化縣長遲未確定人選，表態爭取四位競逐者都不鬆手，但藍營基層仍把立委謝衣鳯視為「最強的母雞」，但謝的家人因素讓提名變成政治難題，「協調式民調」不失為可行的解套，不過一旦協調失敗或提名時程繼續拖，民進黨參選人、立委陳素月好整以暇打選戰，勝算跟著放大。

國民黨中央原規劃黨主席鄭麗文四月七日率團出訪中國前公布徵召人選，卻為了獲得彰化縣長王惠美認同而延宕，八日、十五日、廿二日週三中常會仍無法敲定，後天（廿九日）中常會已是鄭回國後第三次中常會了，縣黨部主委蕭景田坦言尚未收到黨中央通知，定案機率不高，提名拖越久除了對被視為徵召「黑馬」的律師魏平政不利，更讓藍營基層失去信心。

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協調式民調 國民黨提名解套關鍵

謝衣鳯表明自己是「現代新女性」，強調她與民進黨陳素月民調在伯仲之間，在選戰中她較能拉動中間選民與年輕族群，但問題卡在爸媽與弟弟反對態度堅定，黨中央若強行徵召，恐引發地方反彈；若持續以拖待變，又失去地方整合的契機。

在此僵局下，「協調式民調」不失為折衷方案，由黨中央主導整合謝衣鳯、魏平政等人，以較客觀科學的數據一決勝負，不僅具形式正當性，也較能說服競逐者。若繼續在已明確表達不想選的新北市副市長劉和然身上繼續內耗，即使最終推出強棒，也可能起跑落後，落入藍營基層自嘲「選舉提前結束了」的局面。

相較之下，民進黨陳素月經營基層已久，有其民意基礎，也有中央與黨內的資源，目前正加緊備戰。四年前彰化縣長選舉，民進黨直到選前一五〇天才徵召立委黃秀芳出征，因起步太晚挑戰失利。國民黨若重蹈覆轍，恐將把執政優勢拱手讓人。

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