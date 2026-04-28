縣市長選情／嘉義縣》藍鎖定吳容輝 蔡易餘被看好接棒翁章梁

年底嘉義縣長選舉，民進黨推派立委蔡易餘參選，他被看好接下現任縣長翁章梁的棒子。（資料照）

記者林宜樟／特稿

年底嘉義縣長選舉，曾任內政部政務次長、嘉義縣副縣長的吳容輝被視為國民黨主導的「在野大聯盟」最佳人選，他昨卸下中選會代理主委職務，但仍未鬆口表態參選縣長；民進黨已推派立委蔡易餘參選，他早已走訪各地拜票，且嘉義縣為傳統綠營優勢選區，蔡仍被看好接下現任縣長翁章梁的棒子。

吳辭中選會代理主委 仍未表態參選

嘉義縣長年為國民黨艱困選區，吳容輝曾任李雅景、陳明文、張花冠、翁章梁四位嘉義縣長的副縣長、台灣菸酒公司董事長、台鹽公司董事長等職務，藍營看重其深厚的地方基層聯繫與跨黨派的行政資歷，鎖定推舉他參選縣長；離選舉僅剩七個月，吳表示已向行政院提出請辭中選會委員職務，正待行政院批准，再做後續規畫，其他「在野大聯盟」的潛在人選還有不分區立委、嘉義縣黨部主委王育敏及無黨籍朴子市長吳品叡。

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蔡易餘十年立委任內爭取地方建設、水利工程，並協助引入台積電在嘉義科學園區設廠，以「靈活的胖子」展現幽默、接地氣的風格，在網路聲量高。

翁章梁兩任縣長民調評價高，蔡易餘在縣長選戰占優勢，但並非無隱憂。蔡在黨內初選時與縣議員黃榮利競爭，選後基層裂痕未平；若藍營成功策動吳容輝參選，以其跨黨派的形象，再結合不滿英系大老前立委陳明文的綠營內部勢力，對蔡易餘將構成壓力。

而嘉義縣雖持續朝農工大縣轉型，但人口外流、老化趨勢仍存在，台積電及科學園區、產業園區所帶來的產業升級紅利是否能擴大到升斗小民手中，蔡易餘仍須向選民說清楚施政藍圖，更是他能否打破派系藩籬、爭取全民認同的關鍵。

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