視察台史智慧醫療合作成果 林佳龍：台灣培育醫師已占史國7成

外交部長林佳龍與史國衛生部長馬策布拉，前往曼齊尼政府醫院視察台史智慧醫療合作成果。（取自臉書）

外交部長林佳龍以總統特使身分訪問史瓦帝尼，於當地時間廿六日上午與史國衛生部長馬策布拉共同前往史國最大城市曼齊尼的曼齊尼政府醫院，視察台史智慧醫療合作成果。林佳龍指出，目前由台灣培育的醫師已占史國註冊醫師七成，台灣將持續結合醫療專業、智慧科技與制度經驗，讓當地民眾獲得更即時、精準的醫療照護。

林佳龍表示，台灣醫療團在史瓦帝尼深耕十八年，從偏鄉義診到醫院重建，逐步累積合作成果，一步一腳印，寫下台灣與史瓦帝尼的共同故事。自二〇〇九年北醫接手駐史醫療團以來，已累計派遣醫療人員超過四百人次、提供臨床服務逾廿二萬人次，並協助史瓦帝尼建立國家醫師執照考試制度，同時輔導史國義大專班畢業生實習與考照，目前由台灣培育的醫師已占史國註冊醫師七成。

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林佳龍特別感謝史瓦帝尼衛生部長馬策布拉、台北醫學大學團隊、資拓宏宇及駐史醫療團所有第一線醫療人員的長期投入，使台史合作從醫療服務走向制度建立，進一步讓台史關係更穩固、更具韌性。

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