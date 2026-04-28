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    首頁 > 政治

    最後一批28輛抵台 108輛M1A2T全到齊

    2026/04/28 05:30 記者涂鉅旻／台北報導
    台灣對美採購的最後一批廿八輛M1A2T戰車運抵台北港，昨凌晨由大型拖板車運載將轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮。（中央社）

    台灣對美採購的最後一批廿八輛M1A2T戰車運抵台北港，昨凌晨由大型拖板車運載將轉運至位於新竹湖口的裝甲兵訓練指揮。（中央社）

    國軍對美採購的最後一批廿八輛M1A2T主力戰車昨晨運抵台灣，代表我國對美採購的一〇八輛M1A2T戰車已全數運抵。軍方人士透露，這廿八輛戰車將全數撥交陸軍五八四旅使用，由於前兩批戰車接裝與換裝訓練已累積充足經驗，最後一批戰車有機會於今年底前成軍，進一步強化北台灣裝甲戰力。

    年底前成軍 強化北台灣戰力

    廿八輛戰車自昨晨起由多輛拖板車分批運離台北港，在憲兵與警方嚴密交通管制及押運下，轉運至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。戰車均以黑色防水布包覆，進入營區後始卸載，並由台、美雙方人員執行後續點交作業。

    陸軍首批三十八輛M1A2T於前年十二月抵台，隨即展開人員換裝、後勤整補等作業，並於去年七月完成實彈射擊驗證，同年十月正式成軍，整體歷時約十個月；第二批四十二輛M1A2T戰車於去年七月抵台，已依既有訓練體系陸續完成成軍部署。這八十輛M1A2T戰車，已完成陸軍五八四旅聯兵一營、聯兵三營，以及陸軍二六九旅一個戰車連的換裝。

    軍方人士指出，本次到位的廿八輛，將撥交五八四旅聯兵二營，完成該旅整體換裝作業，有機會於今年底前成軍。

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