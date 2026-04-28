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    首頁 > 政治

    軍購金額黨內意見分歧 藍委：黨中央犯得著堅持當壞人嗎

    2026/04/28 05:30 記者林欣漢／台北報導
    立法院昨就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商。民進黨立院黨團總召蔡其昌（左）與國民黨立委徐巧芯（右）交換意見。（記者王藝菘攝）

    立法院昨就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商。民進黨立院黨團總召蔡其昌（左）與國民黨立委徐巧芯（右）交換意見。（記者王藝菘攝）

    立法院長韓國瑜昨就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商，因國民黨內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，五月六日再協商。據掌握，國民黨內多數立委都支持將上限調高到八〇〇〇億元，並列出「有發價書始得編列」的但書，若美方下半年又有發價書來，就不必再為軍購攻防一次，但黨中央仍堅持黨版「三八〇〇億元+N」。有藍委無奈說，「黨中央犯得著堅持當壞人嗎？」

    國民黨團明開大會研商

    為解決黨內軍購意見歧異，國民黨團昨以「特急件」發出開會通知，將於明天（廿九日）中午召開黨團大會，研商重大法案軍購案，強調此次黨團大會視同「甲級動員」，要求黨籍立委務必出席「全程參與」；如未出席，視同支持黨團決議。

    行政院提出規模一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團提出四〇〇〇億元版本，國民黨則是「三八〇〇億元+N」，與政院版規模相去甚遠。台中市長盧秀燕接受本報專訪時表態，應通過八〇〇〇億至一兆元才合理；前中廣董事長趙少康也認為，應先匡列八一〇〇億元，先審查通過已收到美國發價書的三五〇〇億元，剩下的四六〇〇億元暫時凍結，等收到新的美國發價書再行通過。

    前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤也曾呼籲國民黨提出九〇〇〇億元版本。據了解，國民黨內多數立委都支持將上限調高到八〇〇〇億元，直接將軍購議題處理完，因為下半年就要選舉，若美方下半年又有發價書來，屆時還要再編一次預算，又要再為軍購攻防一次，韓國瑜、立法院副院長江啟臣也是傾向此主張。

    盼黨中央尊重黨團自主

    黨內人士表示，早先確實有黨團幹部與民眾黨主席黃國昌談過，認為國民黨能接受加碼到八〇〇〇億元，沒想到後來黃在接受專訪時直接爆料「藍白方向一致」，但當時黨內還未完全達成共識，很多藍委聽到時都相當詫異，因為黨中央仍然堅持原本的「三八〇〇億元+N」版本。

    藍委無奈表示，黨中央有其堅持，但要尊重黨團自主，「黨中央犯得著堅持當壞人嗎？」而且軍購後續還有商售、委製的部分，能否買到實用、有品質的武器，都要好好把關，確保每一筆的軍購經費都確實用在提升戰力上，而不是留下任何的爭議空間。

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