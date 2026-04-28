軍購條例協商再破局 綠問藍白：到底要拖多久？ 哪項戰力不重要？

「國防特別條例草案」召開昨第三度協商，朝野對預算上限仍無交集，僅開一小時許就散會。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜昨天第三度主持「國防特別條例草案」的朝野黨團協商，僅一小時就匆匆宣布散會。民進黨痛批，藍白聯手拖了五個月，如今又推「需經黨團大會討論」，事實很清楚，就是故意擋國防，請好好回答：到底還要拖多久？哪一項戰力可以不要？出現防衛破口，藍白可以負責嗎？

若防衛出現破口 藍白可負責嗎

民進黨指出，國民黨、民眾黨昨在朝野協商時宣稱對金額沒共識、需要再多討論，更推說「改變金額需要經過黨團大會討論」，彷彿現場的黨團總召與多位立委什麼都不能決定，「一推、二拖、三裝死」，韓國瑜只好宣布五月六日再協商。從行政院提出國防特別條例至今，藍白已經聯手拖了五個月，預算編列、軍購進行也都被拖累。

請繼續往下閱讀...

民進黨也列出藍白無心強化國防、不斷故意拖延的相關例證：四月九日配合「習鄭會」集體蹺班缺席委員會協商；十五日院長協商時，藍委擺爛稱「不知道國防規劃」；廿一日國防部配合提出機密專報，藍委除陳永康外再次蹺光光；廿三日第二次院長協商，藍白只關心法律條文不能提到「中共軍事威脅」和「國防產業」；昨第三次協商依然破局。

民進黨痛斥，藍白立委不是擺爛、就是「沒出席」，更誇張的是，民眾黨立委劉書彬甚至狀況外到，讓韓國瑜忍不住提醒「你看一下附件一好不好？你問的問題就知道答案了嘛！」藍白這種態度，怎麼好意思說是在「監督國防」？根本就是在阻擋國防！提升國防已經不能再等！

民進黨發言人吳崢指出，國防部早已清楚說明八年一．二五兆元國防特別預算的完整規劃、七大類支出項目及金額，絕非藍白口中的「黑箱、無菜單」，請藍白立委切莫閹割台灣國防。民進黨也點名藍白好好回答：到底還要拖多久？哪一項戰力可以不要？導致台灣出現防衛破口，藍白可以負責嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法