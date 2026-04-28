朝野無交集 軍購條例協商再破局

「國防特別條例草案」召開昨第三度協商，朝野對預算上限仍無交集，僅開一小時許就散會。（記者王藝菘攝）

在野續扯空白授權 蔡其昌諷：機密專報是開心酸的嗎

立法院長韓國瑜昨第三次針對「國防特別條例草案」召開協商，這次會前傳出國會受到美方敦促，有望「挑燈夜戰」達成共識，豈料朝野對預算上限仍無交集，僅開一小時許就散會，五月六日（下週三）將第四度協商；國防部長顧立雄表情無奈，民進黨團總召蔡其昌則諷藍白現在還談「空白授權」，機密專報這麼多場，「是在開心酸的嗎？」

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五月六日將第四度協商

協商過程中，國民黨團書記長林沛祥、立委陳永康先後詢問我國向美洽購「星盾」軍規衛星通訊系統進度，以及條文應考量「台灣之盾」系統建置等；立委徐巧芯則提議優先討論預算匡列上限。

不過民眾黨立委邱慧洳表示，政院版軍購特別預算仍是「空白授權」，黨團難支持；民眾黨團總召陳清龍也說，只要國防部向大眾具體說明採購項目，民眾黨團就同意調增金額。

對此，國防部戰規司長黃文啓回應，先前提供的軍售價格是基於美方「知會國會」資訊，後續會再依更低的發價書金額做調整；顧立雄重申，一．二五兆元預算運用已在機密專報中多次說明，他不曉得還能再說明什麼，表情略顯無奈。蔡其昌則諷藍白現在還談「空白授權」，機密專報這麼多場，「是在開心酸的嗎？」

徐巧芯提八千億版本 傅稱個人意見

據了解，由於徐巧芯提出八〇〇〇億元軍購版本，美方近期與徐聯繫，表達相關態度，徐因此在協商中直接提出將軍購金額從國民黨團原定的「三八〇〇億元+Ｎ」版本，調升至八〇〇〇億元；不過國民黨團總召傅崐萁反對，認為八〇〇〇億元是徐的個人意見，傅堅持原案；陳清龍也表示，相關金額需要回到黨團開會研討。

因朝野缺乏共識，韓宣布短暫休息，繼續開會後，韓便宣布因有黨團提出欲調整條文金額、項目，尚待黨團大會討論通過，宣布散會，下月六日召開第四度協商。

蔡其昌會後表示，一．二五兆元國防軍購條例是捍衛中華民國的救命錢，希望下週能讓條例先過，否則未來的預算將會更難處理，拜託朝野以捍衛中華民國為念，支持軍購。蔡強調，國民黨今天的版本就算是八〇〇〇億元，後面還有商購、自製。台中是無人機產業的重鎮，台中市長盧秀燕也在媒體上表示台中要發展無人機產業；若未來國民黨把無人機產業自製的部分全部砍掉，恐怕會打盧市長的臉。

民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷補充，在近幾次協商中，韓院長的態度是希望一．二五兆元特別條例涵蓋更多項目，且包括商購在內。

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