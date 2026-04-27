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    首頁 > 政治

    賴瑞隆後援會綠委相挺 盧秀燕助陣柯志恩

    2026/04/27 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    台中市長盧秀燕（前排右）合體柯志恩（左），舉辦 「好媽媽連線」見面會。（記者葛祐豪攝）

    台中市長盧秀燕（前排右）合體柯志恩（左），舉辦 「好媽媽連線」見面會。（記者葛祐豪攝）

    被視為二〇二八國民黨參選總統熱門人選的台中市長盧秀燕，展開輔選行程，昨與同黨籍高雄市長參選人柯志恩合體，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆砲轟「不要把高雄當成工具、跳板」；柯則反擊「邏輯聽不懂」，強調高雄是屬於全國人民的，雙方隔空交火，選情逐漸加溫。

    賴瑞隆昨天成立小港區後援會，立委邱議瑩、許智傑、李昆澤及前立委趙天麟、議長康裕成等人到場助講，邱議瑩透露，雖然兩個月前還在競爭，但彼此維持良好風度，她和賴瑞隆都將高雄市政放在個人前面，「高雄需要好的市長和完整的議會團隊，請所有市民做賴瑞隆的後盾，一起揮出全壘打！」趙天麟則強調，民進黨在競爭過程中培養更多更好的人才，高雄隊也會在競爭後絕對團結。

    賴瑞隆說，柯志恩常說民進黨找大咖站台，但國民黨也找大咖（盧秀燕）站台，他表達尊重、沒有意見，但高雄不該成為任何要爭取大位的跳板，「柯志恩常常把高雄放在黨意之後，希望兩位不要把高雄當作工具、當成跳板！」

    柯志恩昨天與盧秀燕攻進賴瑞隆本命區的前鎮區，在慈德宮舉行「好媽媽連線」見面會；對此，她回應說，賴瑞隆心思太過狹隘，把高雄當作民進黨禁臠。

    賴瑞隆（左）昨天成立小港區後援會，立委邱議瑩（中）到場相挺。（賴瑞隆提供）

    賴瑞隆（左）昨天成立小港區後援會，立委邱議瑩（中）到場相挺。（賴瑞隆提供）

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