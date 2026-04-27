呂禮詩登共艦喊「祖國強大」 陸委會：令人不齒 將研究是否違法

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（圖取自中共官媒）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦後接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」陸委會昨痛批，前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒，政府將研究其行為是否違法。退輔會也批評呂禮詩言行背叛國家、國軍及國人，退輔會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

退輔會嚴厲譴責

支持修法維護國家尊嚴

對此，記者致電呂禮詩，但呂的手機關機，未能取得回應。

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多家中共官媒報導，四月廿三日是中國解放軍海軍成立七十七週年紀念日，中國在多地舉辦「艦艇開放日」活動。在解放軍北部戰區海軍艦艇開放活動現場，呂禮詩參觀「烏魯木齊艦」和「濰坊艦」。

呂禮詩接受中媒訪問時激動表示，「看到解放軍在進步，了解真的祖國的實力在哪裡，不是說站在祖國的面前，看到這些裝備就一定要腿軟，因為我們兩岸是一家人，祖國的強大也代表台灣的安全」。呂不斷大讚「烏魯木齊艦」，更宣稱「我們都可以知道，解放軍海軍準備好了」。

呂禮詩近年離譜言行不只一樁。二〇二四年他受邀前往中國參觀「珠海航展」，行前發文聲稱「準備見證祖國的強大」，更在現場大讚「殲卅五A」等戰機、解放軍武器，接受中媒訪問甚至哽咽說，「要讓觀眾知道，我們中國有多強」。

對此，退輔會發布聲明指出，軍人的核心職責在於「保國衛民」，呂服役期間受國家培育，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，言行背叛國家、國軍及國人，退輔會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

陸委會昨天批評，相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，政府將研究其行為是否違法；陸委會並已提出兩岸條例修正草案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

鑑於校級退役軍官配合中共統戰無法可管，陸委會去年已提出兩岸人民關係條例修法草案，擴大曾任特定職務人員範圍，不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦的「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」，目前仍待立法院審議。

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