出席史瓦帝尼「雙慶」活動 林佳龍：中國愈阻撓 台灣愈不退縮

總統賴清德指派外交部長林佳龍擔任總統特使，出席史國慶典活動。（外交部提供）

賴清德總統原定廿二日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，因中國介入，非洲三國強行撤回飛航許可而暫緩，總統指派外交部長林佳龍擔任總統特使，出席史國慶典活動。林佳龍昨日透過臉書表示，無論中國如何試圖阻撓，都不會讓台灣低頭與止步，「德不孤，必有鄰」，他順利出席史國「雙慶」，正是對中國惡意阻撓最有力的回應，愈面對打壓，愈不退縮。

林佳龍除了出席史瓦帝尼「雙慶」，也見證史瓦帝尼國際會議中心（ICC）啟用，並參與史王晚宴。晚宴期間各國貴賓齊聲為國王唱生日快樂歌，氣氛溫馨熱絡。

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賴：見證台史堅實邦誼

賴總統錄影致詞時指出，這不僅是史瓦帝尼王國的國家慶典，更是台灣和史瓦帝尼堅實邦誼的最佳見證。史國在基礎建設、社會福利、醫療及區域穩定上，展現非凡成就，讓史瓦帝尼成為非洲的一顆明珠，尤其史國的電力普及率已提升到八十五％以上，五十八年來經濟成長超過六十一倍，台史攜手共榮，讓世界看到國家之間真摯的友誼和互惠互助的合作關係。

賴總統強調，台史合作興建的「戰略儲油槽」預計二〇二八年完工，除因應能源衝擊，更體現史王用勇氣保護國家的承諾；即將建立的「台灣產業創新園區」，預計吸引更多外資及產業，創造更多就業機會。台灣期待與史瓦帝尼一起在國際發揮更大的力量、為世界做出更多貢獻。

林佳龍強調，無論中國如何以政治力量干預、將飛航情報區政治化與武器化，或試圖阻撓台灣與國際社會的正常交往，都不會讓台灣低頭、止步。「台灣是主權獨立國家，二千三百萬人民有權走向世界，任何無理封鎖與施壓，都無法動搖台灣捍衛尊嚴、連結世界的決心和意志」。

林佳龍也代表外交部與政府再次感謝史瓦帝尼的堅定支持，以及我國友邦、歐盟、美國、日本與中南美洲、大洋洲及非洲多國國際友人，與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）等跨國組織公開聲援台灣、譴責中國無理的行為，充分展現「得道者多助」。他表示，順利完成總統交付的外交任務並出席史國「雙慶」，正是對中國惡意阻撓最有力的回應。

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