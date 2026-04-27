吳志中：台灣與中國沒有統一問題 只有攻佔、侵略問題

外交部次長吳志中昨指出，台灣與中國沒有統一、再統一問題，只有攻佔與侵略問題。（記者王藝菘攝）

外交部次長吳志中昨日受邀於「第十四屆海內外台灣國是會議」進行主題演講，他指出，台灣從未像現在如此富足繁榮過，「台灣與中國沒有統一、再統一問題，只有攻佔與侵略問題」，台灣與中國一旦成為侵略問題，就有現狀需要維護。

台灣從未像現在如此富足繁榮過

吳志中致詞指出，台灣是個很特殊的國家，某種程度是「自成一格（sui generis ，拉丁文）」，新生命的出現無須受其他生命認可，只要存在夠久、夠有韌性，自己就會走出一條路，台灣擁有所有主權國家必須有的條件，且活得比全世界九十五％的國家都好，他身為外交部次長，證明了台灣是主權國家。

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吳志中說，台灣無論在經濟、政治、自由、女性地位、國際形象等領域，從未像現在如此富足繁榮過，離中國愈遠、台灣愈好；台灣十年前的對中投資比例高達八成，去年對中投資降到三．七％，對中投資占比愈低、台灣經濟愈好。台灣經濟成長率去年也創歷史新高，達到八．六三％，亞洲第一名，是相當驚人的成就。

吳志中直言，「台灣與中國沒有統一、再統一問題，只有攻佔與侵略問題」，用「統一」、「再統一」等詞彙，就是將台灣放入中國內政問題，而中國台灣問題一旦成為侵略問題，就有現狀要維護。

吳志中表示，廿年前，在國際上有「麻煩製造者」形象的是台灣，如今經由敘事、說法的改變，「麻煩製造者」的形象已經被成功丟給中國。是中國阻擋台海自由航行權、阻擋飛機自由飛行，讓我國總統無法赴非訪問，也是中國在阻擋我國參與國際社會。

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