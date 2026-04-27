藍白卡譴責中共5案 綠批逢中必閃

總統賴清德訪問友邦史瓦帝尼遭中國施壓延期，立法院民進黨團日前在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。（資料照）

中國出手干預我國總統出訪友邦史瓦帝尼，惡行引發國際譴責，民進黨團廿四日在院會提出譴責中共案，全案逕付二讀、並交付協商。然而，回顧本屆國會，民進黨團所提「反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議」、「譴責中共跨境鎮壓」、「跨國恐怖主義行徑」及「中國軍演」等四案皆遭藍白封殺、延宕協商迄今。民進黨立委吳思瑤昨直言，藍白「逢中必閃、不敢向中國say no」。

立委吳思瑤表示，藍白多數的本屆立法院「逢中必閃」，只要跟中國相關的譴責案、決議案或聯合聲明等，不是直接反對封殺，就是美其名讓議案逕付二讀，但仍以交付協商來拖延，之後立法院長韓國瑜就再也沒有召集協商，等同於將議案沒收、冷凍。這些聯合聲明都是需要在當下給國內外傳達正確訊息，使用逕付二讀、交付協商就喪失了第一時間表達國會態度的機會。

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逕付二讀 交付協商

未能立即向國內外表態

回顧民進黨團作為多數的國會處理對中聯合聲明相關案例，吳思瑤列舉，二〇二三年四月中共用前總統蔡英文過境美國會晤前美國眾議長麥卡錫為由，對台發動大規模軍演，立院朝野黨團四月十一日立刻通過共同聲明譴責中共的武力恫嚇作為；二〇二二年三月朝野也第一時間通過譴責俄羅斯片面發動對烏克蘭軍事侵略的共同聲明。

吳思瑤補充，二〇二〇年五月廿九日朝野黨團也共同發表聲明，譴責中國政府通過「港版國安法」；同年二月廿一日朝野共同聲明譴責中國阻撓台灣參加WHO（世衛組織）及WHA（世衛大會）的打壓行為等。她強調，上週五民進黨團提出譴責中國「以脅迫手段迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可」的粗暴行為，藍白口頭說沒有反對，卻只是讓其列案；民進黨團當天也表達希望當天朝野簽字同意，做出就國會聯合聲明，藍白卻不敢向中國「say no」。

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