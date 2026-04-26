母娘文化季 沈伯洋、蔣萬安讚揚慈惠堂

台北松山慈惠堂昨舉行母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式，副總統蕭美琴（中）、台北市長蔣萬安（右）主持扶轎起駕儀式。（記者方賓照攝）

沈︰要成為城市中心 讓這裡更好 蔣︰展現信仰與善行帶來的正向力量

民進黨籍立委沈伯洋披掛出征台北市長呼聲高，台北市松山慈惠堂昨日舉行「台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，副總統蕭美琴、民進黨秘書長徐國勇以及台北市長蔣萬安、沈伯洋皆受邀出席，也是近日提名態勢較明朗後，沈、蔣二人首度同台。沈伯洋更在徐國勇引薦下公開致詞，細數慈惠堂多年來熱心公益，政治人物要多跟慈惠堂學習，「要成為這個城市的力量、中心，也才能讓這邊變得更好」。蔣萬安致詞時表示，慈惠堂今年再度捐贈北市府消防警備車、高頂救護車及資源回收車，前年東園國小少棒隊因缺乏交通車面臨困境也迅速提供資源支持，讓球隊得以順利參賽，後續球隊也勇奪世界冠軍，成為台灣之光，展現信仰與善行帶來的正向力量。

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沈︰慈惠堂不只有獎學金、圖書館 也是文化中心

徐國勇首先致詞，特別提到沈伯洋的家就住在附近，也要來跟母娘道謝一下，並把沈伯洋請上台一起致詞。沈伯洋說，他以前就住在慈惠堂附近，他阿公開的雜貨店距離慈惠堂只有短短十分鐘路程；他也談到對慈惠堂的印象，小時候這裡不只有獎學金，還有圖書館，要借書就是要來慈惠堂，這裡不只是文化中心，更是教育中心；而在他長大以後，慈惠堂與社會更加緊密，有許多警備車、救護車都是由慈惠堂捐贈，連他奶奶家的住宅警報器都是慈惠堂捐贈的。

蔣感謝捐警備車、救護車及支助東園國小少棒隊

蔣萬安致詞時表示，每年都期待參與母娘文化季，不只是宗教盛事，更是安定社會的重要力量，堂主承領母娘天命救人無數，充分體現「夜再暗，都有母娘的慈輝映照」的精神，也提醒他「市政推動不僅在於政策擘劃與建設推動，更重要的是人心的溫暖與彼此守護」。自二〇〇八年首屆母娘文化季以來已邁入第十九屆，透過文化、慈善與公益活動持續弘揚瑤池金母信仰。

蔣萬安並感謝慈惠堂長期投入公益，今年再度捐贈北市府消防警備車、高頂救護車及資源回收車，並持續支援馬偕紀念醫院及各級學校與團體所需物資，展現宗教團體回饋社會的力量。他也提到，前年東園國小少棒隊因缺乏交通車面臨困境，經總策劃李瑞彬大力協助，迅速提供資源支持，讓球隊得以順利參賽，後續球隊也勇奪世界冠軍，成為台灣之光，展現信仰與善行帶來的正向力量。

台北松山慈惠堂昨舉行母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式，立委沈伯洋（中）以短捲髮新造型現身活動，並扶轎起駕。（記者方賓照攝）

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