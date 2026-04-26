蘇巧慧參加烏來區運 李四川、盧秀燕合體

身為阿美族媳婦的蘇巧慧（左四）強調，盼與族人一同努力推動烏來發展、發揚泰雅文化。 （蘇巧慧辦公室提供）

週末假日，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，先後出席烏來區運動會、蘆洲區親子路跑活動。蘇巧慧說，烏來對她來說不是只有溫泉產業，還有山林文化、泰雅族文化可以說給更多人聽，盼與族人一起讓烏來發光。國民黨新北市長參選人李四川則與台中市長盧秀燕合體參拜板橋慈惠宮，盧秀燕頻頻喊李為「小川哥」，展現好交情，他稱李四川是「全中華民國最會做事的人」。

蘇巧慧表示，烏來文化需要更多資源挹注，也有些地方真的需要改變，從台北縣長蘇貞昌到現任新北市長侯友宜，都陸續在地方留下建設，建設一棒接一棒，但要有新觀念、新想法，她認為烏來溫泉產業要調整法規，以便繼續運作，而烏來也並非只有溫泉產業，還有好山好水的山林文化、泰雅族文化可以說給孩子聽。

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身為阿美族媳婦的蘇巧慧強調，族語傳承極其重要，她對烏來有許多想做的事情，盼與族人一同努力推動烏來發展、發揚泰雅文化。

盧秀燕與李四川昨板橋慈惠宮參拜，她說對李四川選情有信心，雖然他不太會選舉，但是他是「全中華民國最會做事的人」；李四川的粗眉毛長得很像動漫角色「蠟筆小新」，她都稱呼他為小川哥。

李四川表示，盧秀燕在台中施政表現有口皆碑，也被民眾誇像媽媽，他會向盧秀燕討教選舉與施政技巧。

被問及二〇二八年大選支持蔣萬安還是盧秀燕，李四川妙答，「我二〇二六唯一支持李四川」。

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