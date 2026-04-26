基隆青年失業率8% 童子瑋提建構就業安全網

勞動部長洪申翰（右起）、基隆市長謝國樑、議長童子瑋啟動就博會。（記者盧賢秀攝）

勞動部勞動力發展署北分署昨天在基隆市立體育館舉辦大型就業博覽會，有六十家企業釋出逾一千八百個工作機會，約三分之一職缺四萬元起薪，勞動部長洪申翰表示要為基隆留住人才。藍綠市長參選人同台端就業政見，市長謝國樑提將開辦AI課程協助就業；議長童子瑋說，針對青年入學到入職，他已有一套完整解方，中央與地方合作，建構「就業安全網」。

勞動部昨在基隆辦大型就博會

基隆這場大型就業博會，涵蓋製造業、餐旅業、零售業、支援服務業及倉儲物流等多元產業，其中不乏月薪五萬元以上職位，約三分之一職缺四萬元起薪，還有多家企業提供部分工時及彈性工時職缺，支持中高齡者及二度就業婦女重返職場。現場湧入許多找工作的人潮，有的想轉換跑道，也有二度就業的。

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謝國樑：將辦AI課程協助就業

謝國樑表示，基隆很多民眾就業仰賴雙北企業，如何把人才留在基隆是很重要的工作，AI（人工智慧）產業對職場的環境有很大的改變跟衝擊，市政府從明年開始針對AI的各項技能，開辦更多的課程，協助這個職場的環境。

童子瑋表示，基隆青年失業率是整體平均兩倍，高達八％，許多大學生畢業生陷入畢業即失業的困境，未來將針青年入學到入職如何銜接、保障、提升求職，他會提出解方。並串聯中央地方、政府工會，建構「就業安全網」。

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