美日菲肩並肩軍演 中國機艦擾台菲

美日菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演持續進行，日本首度派出作戰部隊赴菲參演。（歐新社檔案照）

共軍演習海域操演叫陣 騷擾台灣周邊海空

美日菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演持續進行，日本首度派出作戰部隊赴菲參演。中國也不甘示弱，派出以〇五五型軍艦為主的四艘軍艦，在同海域進行海空協同操演並有各式武器系統的實彈射擊，與美日菲軍演互尬嗆聲的意味濃厚。

不只叫陣美日菲，中國也持續擾台。國防部昨通報，自昨天下午一時五十五分起，陸續偵獲共軍各型主、輔戰機及無人機合計廿一架次出海，配合軍艦實施「聯合戰備警巡」，騷擾台灣周邊海、空域。

請繼續往下閱讀...

「肩並肩」演習於四月廿日展開，為期十九天，預定五月八日結束，今年動員約一萬七千兵力，為歷來規模最大，共有菲律賓、美國、日本、澳洲、加拿大、法國與紐西蘭等七國直接派兵參與，另有十七國以觀察員身分加入。其中，日本自衛隊首度以作戰部隊身分參演，派遣約一千四百人赴菲，並實際投入裝備與實彈課目，包括八八式陸基反艦飛彈射擊，參與聯合火力與海上作戰演練。

日本八八式反艦飛彈 執行實彈擊沉靶艦演練

據外媒報導，在演習後段，日本將於呂宋島北部的抱威（Paoay）外海舉行實彈擊沉靶艦演習（SINKEX），由八八式反艦飛彈完成射擊，為「肩並肩」首見課目。該海域鄰近巴士海峽，連接台灣南方航道與南海通道，位置高度敏感。

為了互比苗頭，共軍南部戰區廿四日也通報，「一〇七編隊」在呂宋島以東海域演訓並實彈射擊。〇五五型「遵義號」、〇五二Ｄ型「合肥號」及〇九三Ａ型補給艦編隊行動，並進行無人機與艦砲射擊；官方稱課目涵蓋海空協同與機動補給。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法