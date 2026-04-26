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    首頁 > 政治

    焦點評論》在野黨的心虛話大冒險

    2026/04/26 05:30
    「真心話大冒險」裡，說謊者終究要接受懲罰。國民黨的心虛話或能勉強自我催眠，卻騙不了解放軍常態化的機艦侵擾。後果不僅是削弱台灣自我防衛能力、衝擊台美戰略互信，更等同於向北京傳遞錯誤訊號。（資料照）

    「真心話大冒險」裡，說謊者終究要接受懲罰。國民黨的心虛話或能勉強自我催眠，卻騙不了解放軍常態化的機艦侵擾。後果不僅是削弱台灣自我防衛能力、衝擊台美戰略互信，更等同於向北京傳遞錯誤訊號。（資料照）

    記者陳政宇／特稿

    「真心話大冒險」考驗的是，如何在誠實與膽量之間展現立場。在攸關國家存亡的軍購條例攻防中，掌握國會多數的藍白兩黨卻顯得進退失據，對捍衛台灣主權與美方戰略底線敷衍其詞，甚至將二千三百萬人的民主防線當作談判籌碼。這場「心虛話大冒險」，最終代價將由誰承擔？

    華府對台灣軍購進展的警訊，早已層層加碼。從三十七名國會議員聯名致函，到AIT就國防自主與GDP五％目標的密集溝通，再到CSIS訪團直言「將付出慘痛代價」，訊號已再清楚不過：台灣必須展現自我防衛的決心。若軍購無法在「川習會」前通過，台灣將面臨巨大的地緣政治風險。

    然而，在野黨先以軍人加薪及排擠預算為由，頻頻阻擋軍購付委。進入審查後，國民黨又提出「三八〇〇億＋N」的低標版本，接著透過缺席協商、安排考察，同時不斷搬出軍售未到貨、反對國內商購委製、堅持附帶發價書等藉口推託。這些說詞，對照韓國瑜在美方面前擔保「很快、放心」，豈止是心虛。

    國民黨還敢說真話嗎？從朱立倫系統喊出九千億元目標，到盧秀燕表態支持八千億至一兆元，再到部分立委醞釀提出八千億元版本。當鄭麗文赴中進行「鄭習會」以獲取所謂兩岸紅利，國民黨內有的改口將額度打六折，有的集體缺席機密會議。更多的是全面噤聲，簡直心虛地震耳欲聾。

    此外，國民黨還在軍購協商前夕操作「疑美論」，試圖為拖延尋找民意支點；而戰鬥藍領袖趙少康卻急於撕除「反美」標籤。問題是，一個政黨若必須靠著反覆自辯「沒有反美」，那麼問題已非來自外界，而是自己欲蓋彌彰的心虛結果。

    「真心話大冒險」裡，說謊者終究要接受懲罰。國民黨的心虛話或能勉強自我催眠，卻騙不了解放軍常態化的機艦侵擾。後果不僅是削弱台灣自我防衛能力、衝擊台美戰略互信，更等同於向北京傳遞錯誤訊號，鼓舞其「不戰而屈人之兵」的統戰策略。這場大冒險的慘痛代價，將由全民共同承受。

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