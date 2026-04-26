許毓仁：軍購5月7日前不過 可能被川普暫緩

川習會將在五月十四日登場，但國防特別條例草案仍在立院卡關。哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁表示，雙方領導人見面前一週，國務院會形成雙方對談的工作清單，若屆時軍購還未通過，被暫緩的機會會很高。（資料照）

川習會將在五月十四日登場，但國防特別條例草案仍在立院卡關。哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁表示，雙方領導人見面前一週，國務院會形成雙方對談的工作清單，若屆時軍購還未通過，被暫緩的機會會很高，籲速通過軍購，國民黨才能脫離戰場。而美智庫學者也警告，若川習會前不過軍購，中華民國會被川普會認為是「負資產」，但遭國民黨立委反駁，強調支持美國軍購而非民進黨的軍購。

美智庫示警台灣恐淪「負資產」

藍委稱挺美軍購非民進黨軍購

許毓仁表示，軍購在此之前未通過，將會透露出台灣對於軍購「並沒有很積極」的訊號，讓川普可以順著習近平以和平解決兩岸問題的相關話術，川普答應習的要求讓軍購上「順勢暫緩」。這樣可能會造成的嚴重後果，在將來形成一個慣例，「一暫緩，就不知道什麼時候會重啟」。

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許毓仁指出，現在川普急著需要跟習近平談成一項大交易，去穩定美國即將到來的期中選舉，在變數很多的情況下，對台灣都是不利的，台灣應該要降低各種變因，而軍購就是最直接的變因。

據轉述，「保衛民主基金會」學者、美國退役海軍少將蒙哥馬利十四日與國民黨立委的閉門會中直言，若川習會前不通過軍購，川普會認為中華民國是「負資產」。與會的國民黨立委羅廷瑋反駁說，中華民國怎麼會是負資產？對等關稅時和韓國等亞洲國家表現相比，中華民國是最配合美國的。

羅廷瑋說，中華民國國防預算從前總統馬英九至今都不斷的成長，不能單看這次特別預算。他強調，國民黨強烈的監督不代表反對美國的軍購，但是現在的對美軍購夾雜著民進黨軍購和商購，選民更支持國民黨監督並有效的軍購。呼籲美國想要軍購可自己主導，「因為民進黨強力的主導會有很多的貪汙」。

一同與會的許毓仁表示，羅廷瑋在會中表達的是國民黨支持軍購和透明審查，因過去商購有很多弊案，藍營的選民會在意。智庫認為這有助於了解國民黨第一線的聲音，但無法接受將此當做無法通過軍購的理由。他們也同意政治需要妥協，如果可以找到合理的方案，他們樂觀其成。

國民黨主席鄭麗文昨也在臉書分享與各國駐台外館的代表茶敘交流，表達兩岸和平不只是兩岸之間的議題，台灣應該更積極主動地扮演建設性的角色，促進對話，為區域穩定貢獻一份力量。

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